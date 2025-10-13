Jesus und die Gitarrenriffs: Rockoper in Bad Hall

Mit Andrew Lloyd Webbers weltberühmter Rockoper „Jesus Christ Superstar“ kehrt ein Klassiker auf die Bühne des Stadttheaters Bad Hall, Oberösterreich, zurück. Das Duo Susanne Kerbl und Gottfried Angerer ist für die Inszenierung im Rahmen der Musicalfestspiele 2025 verantwortlich – sie geben dem Kultstück neue Akzente.