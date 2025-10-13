Jesus und die Gitarrenriffs: Rockoper in Bad Hall

Stefan Pierer gab den nächsten Vorstandsposten ab
Mit Andrew Lloyd Webbers weltberühmter Rockoper „Jesus Christ Superstar“ kehrt ein Klassiker auf die Bühne des Stadttheaters Bad Hall, Oberösterreich, zurück. Das Duo Susanne Kerbl und Gottfried Angerer ist für die Inszenierung im Rahmen der Musicalfestspiele 2025 verantwortlich – sie geben dem Kultstück neue Akzente.
Die Rockoper „Jesus Christ Superstar“ von Andrew Lloyd Webber und Tim Rice wurde 1970 veröffentlicht und thematisiert die letzten sieben Tage im Leben Jesu – erzählt aus der Perspektive von Judas Ischariot.
