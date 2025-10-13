„Ein Schuss in den Ofen“ statt Punkt in Rumänien

Eine neue Folge von „Krone oder Kasperl“! Diesmal Themen in der Sendung bei Michael Fally und Alex Hofstetter: die Niederlage des ÖFB-Nationalteams in Rumänien („Ein Schuss in den Ofen“), der Torrekord von Marko Arnautovic, der 75. Geburtstag von Kurt Jara, Didi Kühbauers Wechsel zum LASK und der Sensationstriumph von Valentin Vacherot (alles im Video oben).