Gold & Silber zu teuer?

Seit 22 Jahren rate ich dazu, in edle Metalle zu investieren. Damals lag Gold bei 340 Dollar, Silber bei 5 Dollar pro Unze. Heute fragen viele, ob der Glanz nach den neuen Allzeithochs nun verblasst. Doch die Wahrheit ist eine andere: Nicht Gold und Silber steigen – unser Geld fällt. Edelmetalle bewahren ihren inneren Wert seit 3000 Jahren. Es sind unsere Währungen, die durch immer neues Drucken von Geldscheinen an Gewicht verlieren: nicht in Gramm, sondern in Vertrauen.