Steht Oliver Glasners Zukunft schon bald fest?

„Daraus macht er kein Geheimnis“

Im August holte Crystal Palace außerdem den Community Shield. In der Premier League liegen die „Eagles“ nach sieben Runden auf dem sechsten Tabellenplatz, kürzlich endete eine Serie von saisonübergreifend 19 ungeschlagenen Spielen. „Für Oliver wird es darauf ankommen, dass die Bedingungen stimmen“, betonte Parish. Glasner müsse Spaß an seiner Arbeit haben und das Gefühl, etwas erreichen zu können. „Oliver will Titel gewinnen. Daraus macht er kein Geheimnis. Deshalb ist er im Fußball.“