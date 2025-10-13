Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Erste Gespräche“

Steht Oliver Glasners Zukunft schon bald fest?

Premier League
13.10.2025 10:09
Erfolgscoach Oliver Glasner ist heiß begehrt.
Erfolgscoach Oliver Glasner ist heiß begehrt.(Bild: GEPA)

Der englische Premier-League-Klub Crystal Palace und Trainer Oliver Glasner verhandeln über eine Verlängerung des am Saisonende auslaufenden Vertrags des Oberösterreichers. „Wir haben erste Gespräche geführt“, sagte Vereinspräsident Steve Parish zu TalkSport. 

0 Kommentare

„Wir würden Oliver gerne halten. Wir sind dabei, etwas aufzubauen.“ Glasner hatte die Londoner mit dem FA-Cup-Triumph im Mai zum ersten großen Titel in der 164-jährigen Klubgeschichte geführt.

„Daraus macht er kein Geheimnis“
Im August holte Crystal Palace außerdem den Community Shield. In der Premier League liegen die „Eagles“ nach sieben Runden auf dem sechsten Tabellenplatz, kürzlich endete eine Serie von saisonübergreifend 19 ungeschlagenen Spielen. „Für Oliver wird es darauf ankommen, dass die Bedingungen stimmen“, betonte Parish. Glasner müsse Spaß an seiner Arbeit haben und das Gefühl, etwas erreichen zu können. „Oliver will Titel gewinnen. Daraus macht er kein Geheimnis. Deshalb ist er im Fußball.“

Lesen Sie auch:
Oliver Glasner reagiert auf das Bayern-Gerücht.
Erfolgscoach reagiert
Brisantes Gerücht um Glasner: „Das amüsiert mich!“
09.10.2025
Oliver Glasner:
„Meine Hüften sind noch steifer als die vom Toni“
09.10.2025
Nach Sporthilfe Gala
Auch England zeichnet Erfolgscoach Glasner aus
10.10.2025

Leistungsträger verloren
In der Vergangenheit hatte Glasner (51), der seit Februar 2024 bei den Londonern im Amt ist und zuvor mit Eintracht Frankfurt die Europa League gewonnen hatte, immer wieder Leistungsträger durch Verkäufe verloren. Im Vorjahr wechselte Michael Olise zu den Bayern, im vergangenen Sommer ging Offensivspieler Eberechi Eze für fast 70 Millionen Euro zu Arsenal. Im September setzte sich Glasner zudem vehement dafür ein, Innenverteidiger und Kapitän Marc Guehi nicht an Liverpool abzugeben.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
176.441 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Ausland
Braut erwischt Bräutigam mit anderer Frau im Bett
144.976 mal gelesen
Der Bräutigam lag mit einer nahen Verwandten der Braut im Hotelbett. (Symbolbild)
Oberösterreich
Cobra schoss Verdächtigem den linken Unterarm weg
119.823 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Tatort, ein Sacherl in der Ortschaft Eibenstein in Rainbach im Mühlkreis.
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
1804 mal kommentiert
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Außenpolitik
Orbán macht jetzt gegen „Kriegspläne“ der EU mobil
1349 mal kommentiert
Viktor Orbán meint, dass die EU „in den Krieg ziehen“ will.
Wien
Fataler Irrtum: Im Stiegenhaus Nachbar erschossen
1312 mal kommentiert
Die Männer waren direkte Nachbarn – am frühen Samstagmorgen kam es zum tödlichen ...
Mehr Premier League
Erfolgscoach reagiert
Brisantes Gerücht um Glasner: „Das amüsiert mich!“
Palhinha rechnet ab:
„Nicht Chancen bekommen, die ich verdient hätte“
Formstarke Tormaschine
Schlechte Nachrichten für Bayern? Sorgen um Kane!
Insider verrät:
Glasner soll von Job bei Rekordmeister träumen
Ex-Bundesliga-Profi:
„Wer weiß, wie lange ich noch leben werde“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf