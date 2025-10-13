Steht Oliver Glasners Zukunft schon bald fest?

Der englische Premier-League-Klub Crystal Palace und Trainer Oliver Glasner verhandeln über eine Verlängerung des am Saisonende auslaufenden Vertrags des Oberösterreichers. „Wir haben erste Gespräche geführt“, sagte Vereinspräsident Steve Parish zu TalkSport.
„Wir würden Oliver gerne halten. Wir sind dabei, etwas aufzubauen.“ Glasner hatte die Londoner mit dem FA-Cup-Triumph im Mai zum ersten großen Titel in der 164-jährigen Klubgeschichte geführt.
„Daraus macht er kein Geheimnis“
Im August holte Crystal Palace außerdem den Community Shield. In der Premier League liegen die „Eagles“ nach sieben Runden auf dem sechsten Tabellenplatz, kürzlich endete eine Serie von saisonübergreifend 19 ungeschlagenen Spielen. „Für Oliver wird es darauf ankommen, dass die Bedingungen stimmen“, betonte Parish. Glasner müsse Spaß an seiner Arbeit haben und das Gefühl, etwas erreichen zu können. „Oliver will Titel gewinnen. Daraus macht er kein Geheimnis. Deshalb ist er im Fußball.“
Leistungsträger verloren
In der Vergangenheit hatte Glasner (51), der seit Februar 2024 bei den Londonern im Amt ist und zuvor mit Eintracht Frankfurt die Europa League gewonnen hatte, immer wieder Leistungsträger durch Verkäufe verloren. Im Vorjahr wechselte Michael Olise zu den Bayern, im vergangenen Sommer ging Offensivspieler Eberechi Eze für fast 70 Millionen Euro zu Arsenal. Im September setzte sich Glasner zudem vehement dafür ein, Innenverteidiger und Kapitän Marc Guehi nicht an Liverpool abzugeben.
