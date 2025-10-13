Die Szenarien: So fährt ÖFB-Team zur WM-Endrunde!

Trotz der 0:1-Pleite am Sonntag in Rumänien träumt Österreich weiter von der ersten WM-Teilnahme seit 1998. Hier die Szenarien, wie sich das ÖFB-Team als Erster von Qualifikations-Gruppe H direkt für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko qualifizieren würde: