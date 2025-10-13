Rache? „Das wird Deutschland zu spüren bekommen“

Nordirlands Nationalmannschaft wird sich für die „despektierlichen“ Aussagen nach dem Hinspiel gegen Deutschland revanchieren und am Montagabend im Windsor Park umso motivierter gegen die Nagelsmann-Truppe auftreten, ist Didi Hamann überzeugt.
Hintergrund: Nach dem Hinspiel im September hatte der Bundestrainer gemeint, Nordirlands Spielstil sei „nicht besonders schön anzusehen“. Zwar erklärte der deutsche Teamchef vor dem Rückspiel, habe das nicht respektlos gemeint, dennoch ist Hamann überzeugt: „Dass in Deutschland nach dem Hinspiel so despektierlich über ihre Spielweise gesprochen wurde, haben sich die Nordiren gemerkt. Das wird Deutschland zu spüren bekommen.“
18.000 Fans werden im Windsor Park in Belfast erwartet – gut möglich, dass die heimischen Fans die DFB-Truppe nicht gerade mit offenen Armen empfangen werden.
Festung Windsor Park steht seit zwei Jahren
„Das Spiel in Belfast ist sicher die schwerere Aufgabe für Deutschland als das Heimspiel in Leipzig gegen die Slowakei. Nordirland hat die Slowaken zuletzt zu Hause geschlagen. Es wird das Endspiel um den Sieg in der Gruppe, die härteste Aufgabe für Deutschland auf dem Weg zur WM“, meinte Hamann gegenüber der „Bild“-Zeitung. Tatsächlich ist Nordirlands Nationalmannschaft in ihrem Heimstadion seit zwei Jahren ungeschlagen. Will die Nagelsmann-Truppe ihre Führung in der WM-Quali-Gruppe A verteidigen, darf sie keinesfalls verlieren.
