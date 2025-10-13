Rache? „Das wird Deutschland zu spüren bekommen“

Festung Windsor Park steht seit zwei Jahren

„Das Spiel in Belfast ist sicher die schwerere Aufgabe für Deutschland als das Heimspiel in Leipzig gegen die Slowakei. Nordirland hat die Slowaken zuletzt zu Hause geschlagen. Es wird das Endspiel um den Sieg in der Gruppe, die härteste Aufgabe für Deutschland auf dem Weg zur WM“, meinte Hamann gegenüber der „Bild“-Zeitung. Tatsächlich ist Nordirlands Nationalmannschaft in ihrem Heimstadion seit zwei Jahren ungeschlagen. Will die Nagelsmann-Truppe ihre Führung in der WM-Quali-Gruppe A verteidigen, darf sie keinesfalls verlieren.