Israels Präsident Herzog will Trump auszeichnen

Trump landete am Montag in Tel Aviv und wurde von Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu begrüßt. „Der Krieg ist zu Ende. Alle jubeln gleichzeitig. Das ist noch nie zuvor passiert. Normalerweise jubelt nur einer, während der andere das Gegenteil tut“, hatte er noch kurz vor seinem Abflug nach Israel gesagt. Netanyahu ist hingegen skeptischer. Der Kampf sei noch nicht vorbei, hatte er gesagt. Einige Feindinnen und Feinde würden versuchen, sich zu erholen, um erneut anzugreifen.