Nach Geiselbefreiung

Israels Präsident Herzog will Trump auszeichnen

Außenpolitik
13.10.2025 10:18
Von links: Israels Präsident Yitzhak Herzog, US-Präsident Donald Trump und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu(Bild: AP/Evan Vucci)

Der israelische Präsident Yitzhak Herzog will US-Präsident Donald Trump die höchste zivile Auszeichnung des Landes verleihen. „Durch seine unermüdlichen Bemühungen hat Präsident Trump nicht nur dazu beigetragen, unsere Angehörigen nach Hause zu holen, sondern auch den Grundstein für eine neue Ära im Nahen Osten gelegt (...)“, sagte er.

Diese basiere auf „Sicherheit, Zusammenarbeit und echter Hoffnung auf eine friedliche Zukunft“. Die israelische Ehrenmedaille werde Trump in den „kommenden Monaten“ verliehen. Herzog trifft sich am Montag in Israel mit dem Republikaner, der weniger als vier Stunden in dem Land bleiben will. Auf dem Programm des US-Präsidenten stehen ein Treffen mit Geisel-Angehörigen und eine Rede vor der Knesset, dem israelischen Parlament.

Mit der Auszeichnung des israelischen Präsidenten würden Menschen geehrt, die einen herausragenden Beitrag für den Staat Israel oder die Menschheit geleistet haben, teilte die Präsidentschaft am Montag mit. Israel hatte die Auszeichnung bereits 2013 an den ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama verliehen.

Geisel-Angehörige in Tel Aviv(Bild: AFP/AHMAD GHARABLI)

Der 20-Punkte-Plan, den Trump vorgelegt hat, zielt darauf ab, den mehr als zwei Jahre dauernden Krieg zwischen Israel und der Hamas zu beenden. Wie berichtet, wurden am Montag die restlichen 20 lebenden Geiseln von der Hamas freigelassen. Im Gegenzug werden etwa 2000 palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen freigelassen, darunter sind bis zu 250, die zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt wurden.

Das Abkommen sei vielleicht „die größte Sache, in die ich jemals involviert war“, sagte Trump. Die Einigung zwischen Israel und der Hamas wäre ohne die Angriffe auf die iranischen Atomanlagen, die er angeordnet hatte, nicht möglich gewesen. Dadurch sei die Hamas, die von der iranischen Regierung unterstützt wird, geschwächt und zu mehr Kompromissen bereit gewesen.

Trump landete am Montag in Tel Aviv und wurde von Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu begrüßt. „Der Krieg ist zu Ende. Alle jubeln gleichzeitig. Das ist noch nie zuvor passiert. Normalerweise jubelt nur einer, während der andere das Gegenteil tut“, hatte er noch kurz vor seinem Abflug nach Israel gesagt. Netanyahu ist hingegen skeptischer. Der Kampf sei noch nicht vorbei, hatte er gesagt. Einige Feindinnen und Feinde würden versuchen, sich zu erholen, um erneut anzugreifen.

