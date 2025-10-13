„Manchmal sagt der Körper: ,Ich will nicht mehr’“

Seit 211 Tagen hat Alphonso Davies kein Pflichtspiel mehr für den FC Bayern bestritten – zuletzt stand der Kanadier beim 1:1 gegen Union Berlin im März auf dem Platz. Im Interview mit „FC Bayern TV“ sprach Davies offen über die schwierige Zeit: „Als die Ärzte mir nach der Verletzung gesagt haben, wie lange es dauern könnte, dachte ich: ,Oh wow, das wird eine lange Reise.’ Der Prozess ist mental schwieriger als körperlich. Nicht zu wissen, wie lange man raus ist und ob man bestimmte Dinge machen kann, das ist hart.“