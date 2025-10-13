„Manchmal sagt der Körper: ,Ich will nicht mehr‘.“ Bayern-Star Alphonso Davies kämpft nach seinem Kreuzbandriss weiter um sein Comeback und gibt ein Verletztungsupdate.
Seit 211 Tagen hat Alphonso Davies kein Pflichtspiel mehr für den FC Bayern bestritten – zuletzt stand der Kanadier beim 1:1 gegen Union Berlin im März auf dem Platz. Im Interview mit „FC Bayern TV“ sprach Davies offen über die schwierige Zeit: „Als die Ärzte mir nach der Verletzung gesagt haben, wie lange es dauern könnte, dachte ich: ,Oh wow, das wird eine lange Reise.’ Der Prozess ist mental schwieriger als körperlich. Nicht zu wissen, wie lange man raus ist und ob man bestimmte Dinge machen kann, das ist hart.“
Selbst auf seinem Twitch-Kanal wird der Bayern-Star regelmäßig auf seinen Status angesprochen. Seine knappe Antwort: „Bruder, ich bin verletzt.“
Geduld und mentale Stärke
Davies weiß, dass Geduld gefragt ist: „Manchmal sagt der Körper: ,Ich will nicht mehr.’ Dann musst du mental stark sein. Es bringt nichts, wenn ich mich hängen lasse, jammere oder mich selbst bemitleide.“ Positiv ist: „Der schwerste Teil der Reha ist jetzt vorbei für mich. Ich freue mich darauf, wieder zum Team zu stoßen und den Sport auszuüben, den ich liebe.“
Hoffnung auf November-Comeback
Ein genaues Datum für seine Rückkehr steht noch nicht fest, doch Davies selbst hatte schon im Sommer den November als mögliches Comeback genannt. Seit dem 11. August absolviert der 23-Jährige wieder individuelle Einheiten mit Ball: „Ich laufe und trainiere gut. Ich muss einfach noch ein bisschen mehr Muskelmasse aufs rechte Bein bekommen.“
Dass Co-Trainer Floribert N‘Galula bereits einige Reha-Einheiten mit Davies begleitet, nährt die Hoffnung der Fans. Der Belgier betreut bei den Münchnern den Übergang der Verletzten ins Mannschaftstraining.
Möglich also, dass Alphonso Davies tatsächlich bald wieder mit den Bayern auf dem Rasen steht und seine lange Leidenszeit im November endet.
