Opfer in Lebensgefahr
Mutige Freunde retten Teenager nach Haiattacke
Ein Teenager wurde am Wochenende in Australien von einem Hai angegriffen. Dem mutigen Einschreiten seiner Freunde verdankt der 14-Jährige vermutlich sein Leben. Die Burschen sprangen ins Wasser und zogen ihn an den Strand – das Opfer erlitt lebensgefährliche Verletzungen.
Die Gruppe Jugendlicher war am Samstagabend in Thursday Island in Queensland beim Angeln, als der 14-Jähriger ins Wasser ging. Wie aus dem Nichts tauchte ein Hai auf und griff den Buben an.
Opfer nach Notoperation in stabilen Zustand
Trotz der Gefahr sprangen seine Freunde ins Meer und retteten den 14-Jährigen vor dem Raubtier. Das Opfer erlitt schwere Bissverletzungen am Bauch. Ein Hubschrauber brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus, wo eine Notoperation durchgeführt werden musste. Laut australischen Medien war danach sein Zustand stabil, aber kritisch.
Gemeinde spricht von „unglaublicher Tapferkeit“
„Seine Freunde handelten mit unglaublicher Tapferkeit und schnellem Denken, um ihm zu helfen, sich in Sicherheit zu bringen“, erklärte die Gemeine Torres Shire auf Facebook. „Dieser Vorfall ist sehr bedauerlich, und unsere Hoffnungen und Gebete gelten dem Jungen und seiner Familie in dieser schwierigen Zeit. Die öffentliche Sicherheit ist für den Stadtrat von größter Bedeutung, und wir ermutigen alle, sich der Gefahren in unseren Gewässern bewusst zu sein und stets umsichtig zu handeln.“
