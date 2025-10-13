Mutige Freunde retten Teenager nach Haiattacke

Gemeinde spricht von „unglaublicher Tapferkeit“

„Seine Freunde handelten mit unglaublicher Tapferkeit und schnellem Denken, um ihm zu helfen, sich in Sicherheit zu bringen“, erklärte die Gemeine Torres Shire auf Facebook. „Dieser Vorfall ist sehr bedauerlich, und unsere Hoffnungen und Gebete gelten dem Jungen und seiner Familie in dieser schwierigen Zeit. Die öffentliche Sicherheit ist für den Stadtrat von größter Bedeutung, und wir ermutigen alle, sich der Gefahren in unseren Gewässern bewusst zu sein und stets umsichtig zu handeln.“