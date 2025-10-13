Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Opfer in Lebensgefahr

Mutige Freunde retten Teenager nach Haiattacke

Ausland
13.10.2025 11:47
Der Bullenhai ist eine der aggressivsten Haiarten vor der Küste Australiens (Symbolfoto).
Der Bullenhai ist eine der aggressivsten Haiarten vor der Küste Australiens (Symbolfoto).(Bild: 2016 Stefan Pircher)

Ein Teenager wurde am Wochenende in Australien von einem Hai angegriffen. Dem mutigen Einschreiten seiner Freunde verdankt der 14-Jährige vermutlich sein Leben. Die Burschen sprangen ins Wasser und zogen ihn an den Strand – das Opfer erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

0 Kommentare

Die Gruppe Jugendlicher war am Samstagabend in Thursday Island in Queensland beim Angeln, als der 14-Jähriger ins Wasser ging. Wie aus dem Nichts tauchte ein Hai auf und griff den Buben an. 

Thursday Island im Bundesstaat Queensland in Australien
Thursday Island im Bundesstaat Queensland in Australien(Bild: Reef Pix - stock.adobe.com)

Opfer nach Notoperation in stabilen Zustand
Trotz der Gefahr sprangen seine Freunde ins Meer und retteten den 14-Jährigen vor dem Raubtier. Das Opfer erlitt schwere Bissverletzungen am Bauch. Ein Hubschrauber brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus, wo eine Notoperation durchgeführt werden musste. Laut australischen Medien war danach sein Zustand stabil, aber kritisch.

Gemeinde spricht von „unglaublicher Tapferkeit“
„Seine Freunde handelten mit unglaublicher Tapferkeit und schnellem Denken, um ihm zu helfen, sich in Sicherheit zu bringen“, erklärte die Gemeine Torres Shire auf Facebook. „Dieser Vorfall ist sehr bedauerlich, und unsere Hoffnungen und Gebete gelten dem Jungen und seiner Familie in dieser schwierigen Zeit. Die öffentliche Sicherheit ist für den Stadtrat von größter Bedeutung, und wir ermutigen alle, sich der Gefahren in unseren Gewässern bewusst zu sein und stets umsichtig zu handeln.“

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf