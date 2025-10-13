Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bedrohte Kandidaten

Abstimmung läuft: Wer wird Tier des Jahres 2026?

Österreich
13.10.2025 11:02
Alpenmurmeltier, Mauswiesel und Rothirsch stehen im Rennen um den Titel.
Alpenmurmeltier, Mauswiesel und Rothirsch stehen im Rennen um den Titel.(Bild: Krone KREATIV/Harald Mark Dominik Moser Hans Glader)

Der österreichische Naturschutzbund lädt zur öffentlichen Wahl des „Tier des Jahres“ ein. Zur Wahl stehen der Rothirsch, das Mauswiesel und das Alpenmurmeltier. Allen dreien ist gemeinsam, dass ihr Lebensraum immer mehr bedroht ist.

0 Kommentare

Die Wahl findet auf der Website des Naturschutzbundes statt. Bis zum Sonntag, 2. November 2025, können unter www.naturschutzbund.at die Stimmen abgegeben werden.

Rudeltier Rothirsch
Kandidat 1 ist der Rothirsch, das größte dauerhaft heimische Wildtier in Österreich. Der „König des Waldes“, wie er gerne genannt wird, war ursprünglich ein Bewohner halb offener Landschaften. In Europa wurde er aber aufgrund menschlicher Aktivitäten in die Wälder gedrängt. In Gebirgsregionen fühlt er sich im Sommer auch oberhalb der Baumgrenze wohl. Anders als Rehe bilden Rothirsche Rudel, die ihnen Sicherheit geben. Die Größe der Rudel ist abhängig von Lebensraum und Rotwilddichte. Besonders männliche Hirsche haben einen großen Raumbedarf. Sie können weite Wanderungen zurücklegen und sorgen so für Gen-Austausch.

Mauswiesel kann Fellfarbe wechseln
Kandidat 2 ist das Mauswiesel, das kleinste säugetierfressende Raubtier der Welt. Die Tiere haben meist ganzjährig braunes Fell an der Oberseite und sind unten weißlich, nur im Hochgebirge und in manchen nördlichen Regionen färbt sich – ähnlich wie bei dem verwandten Hermelin – ihr ganzes Fell im Winter schneeweiß ein. Mauswiesel sind laut Naturschutzbund Einzelgänger und besetzen Territorien, in denen sie vorwiegend diverse Wühlmäuse jagen. Aber auch andere Mausarten wie Spitzmäuse sowie Vögel, Eidechsen, Insekten und Würmer sind vor ihnen nicht sicher. Mauswiesel jagen sowohl am Tag als auch in der Nacht und müssen täglich etwa ein Drittel ihres Körpergewichts zu sich nehmen, um zu überleben. Hauptlebensraum der winzigen Marder-Art sind offene Landschaften, naturnahe Wälder, intakte Hecken und extensive Landwirtschaftsflächen.

Wer abstimmt, kann gewinnen

  • Jede und jeder ist herzlich dazu eingeladen, hier auf der Website des Naturschutzbundes die Stimme zur Wahl des „Tier des Jahres“ abzugeben.
  • Unter allen Teilnehmenden verlost der Naturschutzbund zehn „Kosmos-Naturführer für unterwegs“.

Pfeifendes Alpenmurmeltier
Kandidat 3 ist das Alpenmurmeltier, nach dem Biber das zweitgrößte heimische Nagetier. Es lebt in den Alpen und Karpaten oberhalb der Baumgrenze in Familienverbänden von bis zu 20 Tieren. Die Tiere sind gut an harte klimatische Bedingungen angepasst und verbringen die Zeit von Oktober bis März im Winterschlaf, für den sie sich in den Sommermonaten die nötigen Fettreserven anfressen, so der Naturschutzbund. Bei Wanderungen im Gebirge hört man die Tiere meist lange, bevor man sie sieht: Ein Tier hält immer Wache und warnt die anderen mit Pfiffen vor Gefahren.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Abstimmung
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
177.347 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
149.373 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Ausland
Braut erwischt Bräutigam mit anderer Frau im Bett
148.009 mal gelesen
Der Bräutigam lag mit einer nahen Verwandten der Braut im Hotelbett. (Symbolbild)
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
2382 mal kommentiert
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Außenpolitik
Orbán macht jetzt gegen „Kriegspläne“ der EU mobil
1354 mal kommentiert
Viktor Orbán meint, dass die EU „in den Krieg ziehen“ will.
Innenpolitik
Kickl macht Erzbischof Lackner Islamismus-Vorwurf
1007 mal kommentiert
Kickl kritisierte Erzbischof Lackner hart.
Mehr Österreich
Vorfall am Praterstern
Betrunkener Deutscher macht Hitlergruß: Festnahme
Mit dreister Masche
Wiener verkauft Luxusuhr, Bande stiehlt ihm Erlös
Bedrohte Kandidaten
Abstimmung läuft: Wer wird Tier des Jahres 2026?
Krone Plus Logo
Wiener Bezirkskuriosum
Warum Floridsdorfer Wähler „Geister“ gesehen haben
Krone Plus Logo
Katze in der Klasse
Quantastisch! Hier erwachen unsere Nobelstars
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf