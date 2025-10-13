Abstimmung läuft: Wer wird Tier des Jahres 2026?

Mauswiesel kann Fellfarbe wechseln

Kandidat 2 ist das Mauswiesel, das kleinste säugetierfressende Raubtier der Welt. Die Tiere haben meist ganzjährig braunes Fell an der Oberseite und sind unten weißlich, nur im Hochgebirge und in manchen nördlichen Regionen färbt sich – ähnlich wie bei dem verwandten Hermelin – ihr ganzes Fell im Winter schneeweiß ein. Mauswiesel sind laut Naturschutzbund Einzelgänger und besetzen Territorien, in denen sie vorwiegend diverse Wühlmäuse jagen. Aber auch andere Mausarten wie Spitzmäuse sowie Vögel, Eidechsen, Insekten und Würmer sind vor ihnen nicht sicher. Mauswiesel jagen sowohl am Tag als auch in der Nacht und müssen täglich etwa ein Drittel ihres Körpergewichts zu sich nehmen, um zu überleben. Hauptlebensraum der winzigen Marder-Art sind offene Landschaften, naturnahe Wälder, intakte Hecken und extensive Landwirtschaftsflächen.