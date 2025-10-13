Fix! Pacult übernimmt Bundesligist WAC

Nämlich Peter Pacult! Nach dem unschönen Abgang bei Austria Klagenfurt vor einem halben Jahr übernimmt der 65-Jährige das Trainerzepter bei den Lavanttalern. Von seiner Zeit bei Violett kennt er bereits Innenverteidiger Nicolas Wimmer oder auch Stürmer Markus Pink.

Riegler ist Fan von Pacults Arbeit

Präsident Dietmar Riegler zeigte sich von Pacults Arbeit bei Violett begeistert, wo er es ja dreimal in Folge in die Meistergruppe geschafft hat, in der letzten Abstiegssaison unschön verabschiedet wurde. Der Deal soll bereits durch sein, es fehlt nur noch die offizielle Bestätigung. Diese soll bereits am heutigen Montag-Nachmittag eintrudeln.