Fix! Pacult übernimmt Bundesligist WAC

Peter Pacult und Kärnten – das passt! Bereits FC Kärnten hatte er einst gecoacht, zuletzt war er bei der Austria Klagenfurt unter Vertrag. Und nun zieht es ihn ins Lavanttal zu Bundesligist WAC.
So gut wie fix! Bundesligist WAC wurde bei der Trainersuche fündig. Nur vier Tage nach dem überraschenden Abgang von Didi Kühbauer – der ja am Donnerstag zum LASK wechselte – steht sein Nachfolger in Wolfsberg ante portas.
Nämlich Peter Pacult! Nach dem unschönen Abgang bei Austria Klagenfurt vor einem halben Jahr übernimmt der 65-Jährige das Trainerzepter bei den Lavanttalern. Von seiner Zeit bei Violett kennt er bereits Innenverteidiger Nicolas Wimmer oder auch Stürmer Markus Pink.
Riegler ist Fan von Pacults Arbeit
Präsident Dietmar Riegler zeigte sich von Pacults Arbeit bei Violett begeistert, wo er es ja dreimal in Folge in die Meistergruppe geschafft hat, in der letzten Abstiegssaison unschön verabschiedet wurde. Der Deal soll bereits durch sein, es fehlt nur noch die offizielle Bestätigung. Diese soll bereits am heutigen Montag-Nachmittag eintrudeln.
