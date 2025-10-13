Trauer um bekannten ORF-Komponisten Gerd Schuller

Der österreichische Musiker Gerd Schuller ist im Alter von 72 Jahren verstorben. Das gab die Familie des gebürtigen Villachers am Sonntag bekannt.
In Graz, wo er zunächst als Musiker am Schauspielhaus Graz wirkte, studierte er Jazz-Klavier.
Er spielte u.a. mit STS und Boris Bukowski und komponierte Musik etwa für das ORF-Magazin „Report“ und Serien wie „Kommissar Rex“ und „Schlosshotel Orth“. 2008 erhielt er das Goldene Ehrenzeichen des Landes Steiermark.
„Mit Gerd Schuller verlieren wir einen Vollblutmusiker, der seine Leidenschaft auch als Professor an unzählige Schülerinnen und Schüler weitergegeben hat. Für all seine Verdienste hat ihm die Stadt Villach 2006 den Kulturpreis verliehen. Ich drücke der Witwe und Schullers Kindern mein herzliches Beileid aus“, erklärte Villachs Bürgermeister Günther Albel.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.