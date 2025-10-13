Vorteilswelt
„Kommisar Rex“-Melodie

Trauer um bekannten ORF-Komponisten Gerd Schuller

Adabei Österreich
13.10.2025 11:04
Der in Villach geborene und aufgewachsene Filmmusiker Gerd Schuller ist im Alter von 72 Jahren ...
Der in Villach geborene und aufgewachsene Filmmusiker Gerd Schuller ist im Alter von 72 Jahren verstorben.(Bild: © Stadt Villach/Wernig)

Der österreichische Musiker Gerd Schuller ist im Alter von 72 Jahren verstorben. Das gab die Familie des gebürtigen Villachers am Sonntag bekannt.

In Graz, wo er zunächst als Musiker am Schauspielhaus Graz wirkte, studierte er Jazz-Klavier.

Er spielte u.a. mit STS und Boris Bukowski und komponierte Musik etwa für das ORF-Magazin „Report“ und Serien wie „Kommissar Rex“ und „Schlosshotel Orth“. 2008 erhielt er das Goldene Ehrenzeichen des Landes Steiermark.

„Mit Gerd Schuller verlieren wir einen Vollblutmusiker, der seine Leidenschaft auch als Professor an unzählige Schülerinnen und Schüler weiter­gegeben hat. Für all seine Verdienste hat ihm die Stadt Villach 2006 den Kultur­preis verliehen. Ich drücke der Witwe und Schullers Kindern mein herzliches Beileid aus“, erklärte Villachs Bürgermeister Günther Albel.

