Trauer um bekannten ORF-Komponisten Gerd Schuller

„Mit Gerd Schuller verlieren wir einen Vollblutmusiker, der seine Leidenschaft auch als Professor an unzählige Schülerinnen und Schüler weiter­gegeben hat. Für all seine Verdienste hat ihm die Stadt Villach 2006 den Kultur­preis verliehen. Ich drücke der Witwe und Schullers Kindern mein herzliches Beileid aus“, erklärte Villachs Bürgermeister Günther Albel.