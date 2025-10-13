Günstig zum Traumrad! So funktioniert Rad-Leasing

Entspannend, gesund und umweltfreundlich – das Rad ist wohl das beste Verkehrsmittel für den Weg in die Arbeit. Während sich der Drahtesel immer größerer Beliebtheit erfreut, werden Verkäufer und Händler immer kreativer. Mit bestimmten Leasing-Modellen ist der Traum vom neuen Rad fast für jedermann möglich. Krone+ rechnet vor, wie man bis zu 34 Prozent sparen kann.