Mit Sturmgewehren und Pistolen auf Hof hantiert

19 Verdächtige waren bei einem Großeinsatz in Vorchdorf vorläufig festgenommen worden. Im Gebäude wurden Sturmgewehre und Pistolen entdeckt. Allerdings: Die Waffen waren offenbar legal und die Gruppe besaß auch Besitzkarten dafür, wie sich später herausstellte. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wels erklärt die Konsequenzen.