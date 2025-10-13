König Charles III. jetzt reicher als die Queen!

Williams Einkommen bei 100 Millionen

Auch der Rest der Royals hat’s gut getroffen: Prinz William kommt laut „Heart“ auf etwa 100 Millionen Pfund (rund 115 Mio. Euro)– sein Einkommen stammt aus dem „Duchy of Cornwall“-Anwesen. Und selbst Prinz Harry hat trotz seines Rückzugs aus dem Königshaus noch ein Vermögen: Rund 45 Millionen Pfund (rund 52 Mio. Euro), schätzt das „Hello!“-Magazin – dank Erbe, Netflix-Deals und US-Medienmillionen.