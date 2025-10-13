Schiri zückt Gelb-Rot für den falschen Zwilling

Stefan Pierer gab den nächsten Vorstandsposten ab
Nach Rückzug bei KTM
„Ich glaub‘, ich sehe doppelt“, dachte sich wohl auch der Schiedsrichter beim Topspiel in der 1. Klasse Nordost. Denn neben 18 Karten und fünf Ausschlüssen gab es bei Tragewein – Lasberg auch eine peinliche Verwechslung. Der OÖ-Verband wird über diese Causa am Montag beraten.
Sogar Lasbergs sportlicher Leiter Peter Lauritz gesteht: „Die beiden unterscheiden sich nur durch ein Muttermal am Kopf, ansonsten sind sie optisch völlig identisch.“ Was Lauritz anspricht, ist eine peinliche Verwechslung beim Schlager in der 1. Klasse Nordost zwischen Tragwein und Lasberg (1:1).
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.