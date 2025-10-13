Schiri zückt Gelb-Rot für den falschen Zwilling

„Ich glaub‘, ich sehe doppelt“, dachte sich wohl auch der Schiedsrichter beim Topspiel in der 1. Klasse Nordost. Denn neben 18 Karten und fünf Ausschlüssen gab es bei Tragewein – Lasberg auch eine peinliche Verwechslung. Der OÖ-Verband wird über diese Causa am Montag beraten.