Aufwärmen als größte Problemstelle der Colts

Fünf Siege aus sechs Spielen, die vielleicht beste Offensive Line der Liga, der stärkste Saisonstart seit 2009 – bei Bernhard Raimann und Indianapolis läuft es blendend. Die einzige Problemstelle scheint eine extrem kuriose. Denn das Aufwärmprogramm der Colts sorgte für gleich mehrere Verletzungen.