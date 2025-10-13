Aufwärmen als größte Problemstelle der Colts

Nach Karten-Orgie wurde Schiris Essen verweigert
Retz pfiff drauf
Fünf Siege aus sechs Spielen, die vielleicht beste Offensive Line der Liga, der stärkste Saisonstart seit 2009 – bei Bernhard Raimann und Indianapolis läuft es blendend. Die einzige Problemstelle scheint eine extrem kuriose. Denn das Aufwärmprogramm der Colts sorgte für gleich mehrere Verletzungen.
Boxen die Footballer der Colts beim Aufwärmen, spielen sie Rugby oder machen sie gefährliche Stunts? Diese Fragen geisterten im Kopf herum, als Sonntagabend binnen 40 Minuten gleich zwei Meldungen über unmittelbar vor dem Spiel erlittene Blessuren eintrudelten.
