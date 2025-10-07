ÖAMTC schlägt Alarm: Kinderwarnwesten fallen durch

Wer bereits Warnwesten zu Hause hat, kann diese überprüfen: „Richtet man eine Taschenlampe oder das Licht des Smartphones in Augenhöhe direkt auf die Weste, sollten die Reflexionsstreifen bei einem Abstand von rund drei Metern strahlend weiß leuchten. Der Unterschied zu einer nicht funktionierenden Weste, die kaum heller als ein Blatt Papier reflektiert, ist leicht zu erkennen“, sagte Kerbl.