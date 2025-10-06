Acht Menschen nach Unfällen tot, einer in Salzburg

Ein düsteres Wochenende auf Österreichs Straßen: Acht Menschen verloren in der vergangenen Woche ihr Leben, darunter ein Opfer in Salzburg. Die Bilanz des Innenministeriums zeigt, dass fünf Pkw-Lenker, ein Mopedlenker, ein Radfahrer und ein Mitfahrer tödlich verunglückten. Vier Unfälle ereigneten sich allein am Wochenende.