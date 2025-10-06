Acht Menschen nach Unfällen tot, einer in Salzburg

Acht Tote binnen sieben Tagen: Österreich blickt auf eine traurige Verkehrswoche zurück. Unter den Opfern war auch ein Verkehrsteilnehmer aus Salzburg. Landesweit starben heuer bereits 314 Menschen auf den Straßen – deutlich mehr als im selben Zeitraum des Vorjahres.
Ein düsteres Wochenende auf Österreichs Straßen: Acht Menschen verloren in der vergangenen Woche ihr Leben, darunter ein Opfer in Salzburg. Die Bilanz des Innenministeriums zeigt, dass fünf Pkw-Lenker, ein Mopedlenker, ein Radfahrer und ein Mitfahrer tödlich verunglückten. Vier Unfälle ereigneten sich allein am Wochenende.
Trauer um Daniel (17) in NÖ
Besonders tragisch: In Niederösterreich kam ein 17-Jähriger ums Leben, nachdem ein alkoholisierter 18-Jähriger ohne Führerschein gegen zwei Bäume gekracht war.
Unachtsamkeit und Alkoholmissbrauch
Vier Todesopfer wurden auf Landes- beziehungsweise Bundesstraßen und eines auf einer Autobahn gezählt. Je zwei Unfälle endeten in Nieder- und Oberösterreich sowie in Tirol tödlich, je einer in Salzburg und der Steiermark. Hauptursachen waren laut Polizei Ablenkung und Unachtsamkeit, gefolgt von Vorrangverletzungen und Alkohol.
Seit Jahresbeginn bis 5. Oktober 2025 starben in Österreich 314 Menschen im Straßenverkehr – 32 mehr als im Vorjahr. Besonders gefährdet bleiben ländliche Regionen und Wochenenden, an denen Tempo und Ablenkung häufig zum Verhängnis werden.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.