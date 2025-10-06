Vorteilswelt
Kontakt zur UNESCO

Vereinsgründung als weiterer Schritt für Semmering

Niederösterreich
06.10.2025 09:15
Bürgermeister Hermann Doppelreiter und Irmengard Mayer vom Bundesministerium für Kunst und ...
Bürgermeister Hermann Doppelreiter und Irmengard Mayer vom Bundesministerium für Kunst und Kultur bei der Vertragsunterzeichnung zur Gründung des Vereins „Welterbe Semmeringeisenbahn“.(Bild: Krone KREATIV/Doris Seebacher)

Der neu gegründete Verein „Welterbe Semmeringbahn“ soll sich um eine welterbeverträgliche Weiterentwicklung rund um die Region der Semmeringeisenbahn kümmern und als Schnittstelle zwischen Semmering und dem UNESCO-Büro in Paris fungieren. 

1854 wurde sie eröffnet, seit 1998 ist die Semmeringeisenbahn als UNESCO Welterbestätte anerkannt – ein einzigartiges architektonisches Juwel, das gemeinsam mit der atemberaubenden Natur und Berglandschaft seinesgleichen sucht.

Nachdem nun jahrelang der ehemalige Bürgermeister Horst Schröttner für das Management der Welterbestätte verantwortlich war, wurde nun der neuer Verein „Welterbe Semmeringeisenbahn“ aus der Taufe gehoben. Der Vereinszweck besteht im Management der Welterbestätte Semmeringeisenbahn. „Der Fokus liegt auf dem Schutz und das Monitoring der Welterbestätte sowie eine regelmäßige Berichterstattung gegenüber dem UNESCO-Büro in Paris“, erklärt Semmerings Bürgermeister Hermann Doppelreiter. Und auch, um auf eine welterbeverträgliche Weiterentwicklung der Region Semmering, die für die nächsten Jahre verstärkt geplant ist, zu achten.

Seit 1998 bereits UNESCO-Weltkulturerbe: Die Semmeringeisenbahn samt Viadukte, Tunnels, Bahnhöfen und Bahnwächterhäuschen.
Seit 1998 bereits UNESCO-Weltkulturerbe: Die Semmeringeisenbahn samt Viadukte, Tunnels, Bahnhöfen und Bahnwächterhäuschen.(Bild: Seebacher Doris)
Bgm. Jochen Bous (Gemeinde Payerbach), Bgm. Ing. Hermann Doppelreiter (Gemeinde Semmering), ...
Bgm. Jochen Bous (Gemeinde Payerbach), Bgm. Ing. Hermann Doppelreiter (Gemeinde Semmering), Nadine Naimer (Amt der Steiermärkischen Landesregierung Referat Kunst, Kulturelles Erbe und Volkskultur), Landtagsabgeordneter und Vizebgm. vom Mürzzuschlag Arnd Meißl als Vertreter von Landeshauptmann Mario Kunasek, DI Dr. Irmengard Mayer (Bundesministerium Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport), Hermann Hauer, Abgeordneter zum NÖ Landtag als Vertreter von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Mag. Martin Grüneis (Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Kunst und Kultur), Bgm .Mag. René Blum (Stadtgemeinde Gloggnitz), Bgm. Johann Döller (Gemeinde Reichenau), Philipp Janisch (Gemeinderat Gemeinde Schottwien), Thomas Baumann (Stadtgemeinde Mürzzuschlag)(Bild: ZVG Tourismusbüro Semmering)
Die Vereinsgründung erfolgte gemeinsam durch die Vertreter der Welterbestättengemeinden ...
Die Vereinsgründung erfolgte gemeinsam durch die Vertreter der Welterbestättengemeinden Gloggnitz, Reichenau, Payerbach, Schottwien, Breitenstein, Semmering, Spital am Semmering und Mürzzuschlag sowie das Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport und die Kulturabteilungen von Steiermark und Niederösterreich.(Bild: Seebacher Doris)
Semmerings Bürgermeister Hermann Doppelreiter, Martin Grüneis vom Amt der NÖ Landesregierung, ...
Semmerings Bürgermeister Hermann Doppelreiter, Martin Grüneis vom Amt der NÖ Landesregierung, Nadine Naimer vom Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Arnd Meißl, Vizebürgermeister von Mürzzuschlag, Irmengard Mayer vom BMWKMS sowie Landtagsabgeordneter Hermann Hauer (v.l.n.r.).(Bild: Seebacher Doris)

„Der nächste Schritt ist nun die Suche eines qualifizierten Managers“, erklärt Obfrau Irmengard Mayer vom Bundesministerium. „Dieser sollte neben Managerqualitäten vor allem auch eine Affinität für die Region mitbringen“, so Mayer.

Der alte Verein „Freunde der Semmeringbahn“ wird ebenfalls bestehen bleiben und sich weiterhin um den touristischen Aspekt der Semmeringbahn kümmern. 

Doris Seebacher
