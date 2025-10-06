Vereinsgründung als weiterer Schritt für Semmering

Nachdem nun jahrelang der ehemalige Bürgermeister Horst Schröttner für das Management der Welterbestätte verantwortlich war, wurde nun der neuer Verein „Welterbe Semmeringeisenbahn“ aus der Taufe gehoben. Der Vereinszweck besteht im Management der Welterbestätte Semmeringeisenbahn. „Der Fokus liegt auf dem Schutz und das Monitoring der Welterbestätte sowie eine regelmäßige Berichterstattung gegenüber dem UNESCO-Büro in Paris“, erklärt Semmerings Bürgermeister Hermann Doppelreiter. Und auch, um auf eine welterbeverträgliche Weiterentwicklung der Region Semmering, die für die nächsten Jahre verstärkt geplant ist, zu achten.