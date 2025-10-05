„Es geht ums Finden, nicht ums Suchen“

Unscheinbar steht er vor der Eingangstür zum Hotel. Ein älterer Herr, den eine Aura von Würde und Gelassenheit umgibt. Er hebt den Kopf, blickt zum Bergkamm hinauf, lässt den Blick lange über die bewaldete Silhouette wandern, als ob er sie zum ersten und zugleich letzten Mal sähe. Einzig seine schwarz-weiß gemusterte Hose lässt darauf schließen, dass er doch anders ist als das Klischee von einem alten Menschen. Ich treffe Hubert Achleitner, der einmal Hubert von Goisern war und als Musiker ganze Stadien füllte. Seine Idee, traditionelle Elemente der Volksmusik mit Rockmusik zu mischen, machte ihn zum eigentlichen Erfinder des Alpenrock.