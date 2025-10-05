Wie Kärntner Bezirke sicher gemacht werden sollen

Eine der größten Sicherheitsinitiativen der letzten Zeit kündigt Katastrophenschutz-Landesrat Daniel Fellner gegenüber der „Krone“ an: „Die Menschen in Kärnten sollen wissen: Wir kümmern uns um ihre Sicherheit“, so der frisch gebackene SPÖ-Chef. Erreichen will er das „nicht mit Einzelmaßnahmen“...