Tag der deutschen Einheit beschert Bregenz Stau

Laut ÖAMTC wälzen sich insgesamt rund 20 Kilometer Kolonnenverkehr in und um Bregenz (Vorarlberg) und weit nach Deutschland zurück. Für Handel udn Tourismus ist der Freitag einer der eichtigsten Tage im Jahr.
Der „Tag der deutschen Einheit“ hat Bregenz am Freitag teils massive Staus beschert. Auf mehreren Strecken gab es in und um die Vorarlberger Landeshauptstadt bereits am Vormittag kaum mehr ein Durchkommen, insgesamt komme man auf etwa 20 Kilometer Kolonnenverkehr, teilte der ÖAMTC zu Mittag mit. „Bregenz ist heute der Stauhotspot Österreichs“, erklärte ein Sprecher. Auch in Tirol und Salzburg kam es zu mehr Verkehr, dort sei es aber deutlich ruhiger, hieß es.
Vor dem Pfändertunnel waren die Fahrzeugkolonnen in Fahrtrichtung Bregenz gut acht Kilometer lang, es staue sich bis auf deutsches Gebiet zurück. Ebenfalls rund acht Kilometer und bis ins Nachbarland zurück stockte der Verkehr auf der Ausweichroute auf der L190 von Lindau (Bayern) nach Bregenz. Auch über Hohenweiler (Leiblachtal) und Lochau am Bodensee kommend kam es zu teils erheblichen Verzögerungen auf der Fahrt nach Bregenz. Ein Ende sei bisher nicht im Sicht, noch immer seien viele auf dem Weg nach Vorarlberg, so der Sprecher gegen 13 Uhr. Auch im Rückreiseverkehr dürfte es am Nachmittag und Abend also zu Behinderungen kommen.
Wichtiger Tag für den Handel
Die Stadt Bregenz hatte an dem für die deutschen Nachbarn freien Staatsfeiertag in der Grenzregion aktiv um Ausflügler und Einkaufslustige geworben. Der Tag der deutschen Einheit bringe 50 bis 60 Prozent mehr Menschen in die Innenstadt, sagte Bregenz Tourismus-Geschäftsführer Robert Salant gegenüber dem ORF Vorarlberg. Für Tourismus und Handel sei es „einer der wichtigsten Tage im Jahr“.
