Tag der deutschen Einheit beschert Bregenz Stau

Vor dem Pfändertunnel waren die Fahrzeugkolonnen in Fahrtrichtung Bregenz gut acht Kilometer lang, es staue sich bis auf deutsches Gebiet zurück. Ebenfalls rund acht Kilometer und bis ins Nachbarland zurück stockte der Verkehr auf der Ausweichroute auf der L190 von Lindau (Bayern) nach Bregenz. Auch über Hohenweiler (Leiblachtal) und Lochau am Bodensee kommend kam es zu teils erheblichen Verzögerungen auf der Fahrt nach Bregenz. Ein Ende sei bisher nicht im Sicht, noch immer seien viele auf dem Weg nach Vorarlberg, so der Sprecher gegen 13 Uhr. Auch im Rückreiseverkehr dürfte es am Nachmittag und Abend also zu Behinderungen kommen.