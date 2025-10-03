Vorteilswelt
Schaum und tote Fische

Tausende Liter Gülle aus Tank in Bach geflossen

Vorarlberg
03.10.2025 17:25
Aus einem Gülletank ist Flüssigkeit ausgetreten. (Symbolbild)
Aus einem Gülletank ist Flüssigkeit ausgetreten. (Symbolbild)(Bild: Pressefoto Scharinger © Daniel Scharinger)

In der Vorarlberger Gemeinde Schlins kam es am Freitag zu einem Einsatz der Florianijünger, nachdem Anrainer bemerkt hatten, dass in einem Bach Schaum und tote Fische trieben. Die Ursache war ein Gülleaustritt.   

Am Freitagmorgen um 7.45 Uhr wurde die Polizei daürber informiert, dass sich im Wiesenbach in Schlins Schaum gebildet hat und verendete Fische im Wasser trieben. 

Die Erhebungen der Einsatzmannschaften vor Ort ergaben, dass in der Nacht zuvor eine größere Menge Gülle in den Bach gelangt sein musste. Nach bisherigen Erkenntnissen trat die Gülle aus dem Tank eines landwirtschaftlichen Betriebes aus. Warum, ist noch nicht geklärt. Schätzungsweise gelangten so rund 20.000 bis 30.000 Liter Gülle in die Umwelt.

Vertreter der zuständigen Behörden begutachteten die Lage. Sofortmaßnahmen waren nach deren Einschätzung aber nicht erforderlich. Die Ermittlungen, wie es zu dem Vorfall kommen konnte, laufen noch. 

