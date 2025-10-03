Tausende Liter Gülle aus Tank in Bach geflossen

Die Erhebungen der Einsatzmannschaften vor Ort ergaben, dass in der Nacht zuvor eine größere Menge Gülle in den Bach gelangt sein musste. Nach bisherigen Erkenntnissen trat die Gülle aus dem Tank eines landwirtschaftlichen Betriebes aus. Warum, ist noch nicht geklärt. Schätzungsweise gelangten so rund 20.000 bis 30.000 Liter Gülle in die Umwelt.