Großes Kämpferherz

ÖSV-Pechvogel ist zurück: „Comeback Nummer ??“

Ski Alpin
03.10.2025 13:37
Nina Ortlieb kämpfte sich einmal mehr zurück.
Nina Ortlieb kämpfte sich einmal mehr zurück.(Bild: GEPA)

Was für ein riesengroßes Kämpferherz! Nina Ortlieb, die in der vergangenen Saison einmal mehr eine schwere Verletzung erlitten hatte, ist zurück auf Schnee.

„Comeback Nummer ?? Ich habe aufgehört zu zählen“, schreibt die Vorarlbergerin via Instagram. Und fügt ein Video hinzu, das sie erstmals wieder auf Skiern zeigt. Endlich kann Ortlieb wieder ihrer großen Leidenschaft nachgehen. „Ich bin so dankbar!“

Im Jänner hatte sich der ÖSV-Pechvogel in Garmisch bei einem zunächst harmlos scheinenden Ausfall das Bein verdreht und blieb danach von Schmerzensschreien begleitet im Schnee liegen. Die bittere Diagnose: Die 29-Jährige zog sich bei ihrem Sturz auf der Kandahar einen Bruch des Unterschenkels im rechten Bein zu.

Großes Verletzungspech
Ortlieb hatte sich erst nach einem Schien- und Wadenbeinbruch ein x-tes Mal zurückgekämpft. Ihre Krankenakte ist bereits Bücher-füllend. Zu mehrfachen Knie-Operationen kommen Brüche im Becken, Schambein, Oberarm, Mittelhandknochen (3x), Sprunggelenk (2x), eine Schulterluxation und Rippenfraktur. Jetzt schaffte sie einmal mehr den harten Weg zurück – beeindruckend!

