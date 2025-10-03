ÖSV-Pechvogel ist zurück: „Comeback Nummer ??“

Im Jänner hatte sich der ÖSV-Pechvogel in Garmisch bei einem zunächst harmlos scheinenden Ausfall das Bein verdreht und blieb danach von Schmerzensschreien begleitet im Schnee liegen. Die bittere Diagnose: Die 29-Jährige zog sich bei ihrem Sturz auf der Kandahar einen Bruch des Unterschenkels im rechten Bein zu.