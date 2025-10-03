Mordprozess: Ex-Freundin (25) brutal erschlagen?

Sieben Schläge gegen den Kopf. „Dem Opfer wurde das Gesicht völlig zertrümmert“ – das stellte das medizinische Gutachten im Mordfall einer 25-Jährigen am Landesgericht Feldkirch fest. Die Leiche Tage nach dem 4. September letzten Jahres von einer Nachbarin am Fuße der Bregenzer Ache in Kennelbach gefunden. Nach einem Zeugenaufruf konnte schließlich der ehemalige Freund als Verdächtiger verhaftet werden.