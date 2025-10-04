Küchenbrand: Mutiger Nachbar rettete Kinder

Nachbar als Retter in der Not

Zum letzten Mal benutzt worden war der Herd nach Angaben der betroffenen Familie zur Mittagszeit. Erst am Abend breitete sich dann der Rauch über die gesamte Wohnung aus. Ein Nachbar, alarmiert durch den Geruch, stürmte umgehend in die Wohnung und brachte die beiden Kinder in Sicherheit, auch die Mutter rettete sich ins Freie. Alle vier Personen wurden wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus Dornbirn gebracht.