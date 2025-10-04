Küchenbrand: Mutiger Nachbar rettete Kinder

Am Freitagabend ist in Vorarlberg in einem Lustenauer Mehrparteienhaus ein Küchenbrand ausgebrochen. Dank des raschen Eingreifens der Feuerwehr und einem aufmerksamen Nachbarn konnte Schlimmeres verhindert werden.
Gegen 19.20 Uhr ging bei den Einsatzkräften ein Notruf ein, wonach es in einem Mehrparteienhaus in der Hasenfeldstraße brennen würde. Bereits wenige Minuten später war die Feuerwehr Lustenau vor Ort und startete mit den Löscharbeiten. Aufgrund des raschen Handels musste das Mehrparteienhaus nur teilweise evakuiert werden, das Feuer selbst war schnell gelöscht.
Herdplatte war eingeschalten
Die genaue Brandursache ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Fest steht, dass das Feuer in der Küche ausgebrochen ist. Zum Zeitpunkt des Einsatzes war die Herdplatte auf Stufe acht gestellt, weshalb ein technischer Defekt oder ein unbeabsichtigtes Einschalten nicht ausgeschlossen werden kann.
Nachbar als Retter in der Not
Zum letzten Mal benutzt worden war der Herd nach Angaben der betroffenen Familie zur Mittagszeit. Erst am Abend breitete sich dann der Rauch über die gesamte Wohnung aus. Ein Nachbar, alarmiert durch den Geruch, stürmte umgehend in die Wohnung und brachte die beiden Kinder in Sicherheit, auch die Mutter rettete sich ins Freie. Alle vier Personen wurden wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus Dornbirn gebracht.
