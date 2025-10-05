SCR Altach gegen Sturm Graz ab 14.30 Uhr LIVE

9. Spieltag in der Bundesliga: Altach trifft auf Sturm Graz. Die Partie beginnt um 14.30 Uhr, wir berichten live (Ticker unten).
Hier der Liveticker:
Meister Sturm winkt in Altach die erstmalige Tabellenführung in dieser Saison. Zwei Punkte liegen die Grazer hinter Rapid, dank der Siege über Hartberg, Salzburg und am Donnerstag die Glasgow Rangers geht es mit starkem Rückenwind ins „Ländle“. „Ich weiß schon, dass die Ergebnisse bei Sturm Graz einfach das Wichtigste sind“, betonte Coach Jürgen Säumel, der mit den Seinen den „Spagat“ zwischen Entwicklung der Mannschaft und den Ergebnissen „einfach schaffen muss“. „Wichtig wird sein, dass wir in Altach nachlegen, und dann geht es in die Länderspielpause.“
Altach, das zuletzt mit dem 1:1 gegen die WSG und dem 0:1 bei Blau-Weiß Linz etwas gebremst wurde, droht das Abrutschen in die untere Tabellenhälfte. „Uns erwartet sehr harter Brocken“, meinte Trainer Fabio Ingolitsch. Die Vorarlberger möchten einmal mehr auf ihre Heimstärke zählen, acht Spiele in Folge sind sie im Schnabelholz ungeschlagen. „Wir werden gut verteidigen und gut umschalten müssen“, sagte Ingolitsch, der sich „sehr gern“ an das bisher letzte Duell mit Sturm erinnert. Im November 2024 erkämpfte man zuhause ein 1:1, war ein „unangenehmer Gegner“. „Wenn wir etwas holen, wäre das eine große Überraschung, aber wir trauen es uns zu.“
