SCR Altach gegen Sturm Graz ab 14.30 Uhr LIVE

Altach, das zuletzt mit dem 1:1 gegen die WSG und dem 0:1 bei Blau-Weiß Linz etwas gebremst wurde, droht das Abrutschen in die untere Tabellenhälfte. „Uns erwartet sehr harter Brocken“, meinte Trainer Fabio Ingolitsch. Die Vorarlberger möchten einmal mehr auf ihre Heimstärke zählen, acht Spiele in Folge sind sie im Schnabelholz ungeschlagen. „Wir werden gut verteidigen und gut umschalten müssen“, sagte Ingolitsch, der sich „sehr gern“ an das bisher letzte Duell mit Sturm erinnert. Im November 2024 erkämpfte man zuhause ein 1:1, war ein „unangenehmer Gegner“. „Wenn wir etwas holen, wäre das eine große Überraschung, aber wir trauen es uns zu.“