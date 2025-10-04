„Vergunna“: Wenn Vorarlberger gönnerhaft sind

Der Vorarlberger Dialekt hat bekanntlich seine Eigenarten, insbesondere im Osten Österreichs versteht man nicht immer, was einem der Alemanne sagen will. Der Kabarettist und Autor Stefan Vögel will mit „Vögels Lexikon“ Abhilfe schaffen und Brücken bauen. Heute nimmt er sich dem Verb „vergunna“ an.
Vergunna ist die alemannische Übersetzung sowohl von gönnen als auch von vergönnen und damit ein ambivalentes Verb, dessen Bedeutung oft erst durch die Betonung oder Mimik des Sprechers klar wird. Denn anders als in der Hochsprache drückt die Vorsilbe ver- im Dialekt nicht zwangsweise eine Verneinung aus (vergönnen=nicht gönnen), sondern im Gegenteil sogar zumeist eine Verstärkung einer Gönnerschaft (vergunna = sehr gönnen).
Äußert beispielsweise jemand den Satz „Dass er sin Partner fürs Leba gfunda hosch – es vergunn i em!“, so meint der Sprecher in aller Regel, dass er seinem Gegenüber tatsächlich das Liebesglück gönnt – seltener jedoch kann derselbe Satz auch das blanke Gegenteil bedeuten, nämlich dass blanker Neid oder Missgunst vorherrschen.
Im Sprachalltag dominiert die positive Deutung, jene eines freundschaftlichen Mitgefühls also, während ein vergunna im Sinne von nicht gönnen oft zusätzlich von einer verächtlichen Betonung oder weiteren Worten begleitet wird, die die schlechte Absicht des Sprechers klar machen („Des ischt so an uguata Typ – dem vergunn i sogär a Glas Wasser!“).
Eine Redewendung mit dem Wort vergunna, die in Voradelberg sehr häufig zu hören ist, lautet: „Des muascht dr vergunna!“ Damit wird jedoch niemandem etwas ver- oder gegönnt, sondern der Satz bedeutet lediglich „Das musst du dir vorstellen“ – worauf der Sprecher seine unglaubliche Geschichte folgen lässt.
