„Vergunna“: Wenn Vorarlberger gönnerhaft sind

Vergunna ist die alemannische Übersetzung sowohl von gönnen als auch von vergönnen und damit ein ambivalentes Verb, dessen Bedeutung oft erst durch die Betonung oder Mimik des Sprechers klar wird. Denn anders als in der Hochsprache drückt die Vorsilbe ver- im Dialekt nicht zwangsweise eine Verneinung aus (vergönnen=nicht gönnen), sondern im Gegenteil sogar zumeist eine Verstärkung einer Gönnerschaft (vergunna = sehr gönnen).