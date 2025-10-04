Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Vögels Lexikon“

„Vergunna“: Wenn Vorarlberger gönnerhaft sind

Vorarlberg
04.10.2025 16:31
Stefan Vögel ist Kabarettist und einer der erfolgreichsten Drehbuch- und Theaterautoren im ...
Stefan Vögel ist Kabarettist und einer der erfolgreichsten Drehbuch- und Theaterautoren im deutschsprachigen Raum. Was er ebenfalls ist: ein waschechter „Voradelberger“.(Bild: mathis.studio)

Der Vorarlberger Dialekt hat bekanntlich seine Eigenarten, insbesondere im Osten Österreichs versteht man nicht immer, was einem der Alemanne sagen will. Der Kabarettist und Autor Stefan Vögel will mit „Vögels Lexikon“ Abhilfe schaffen und Brücken bauen. Heute nimmt er sich dem Verb „vergunna“ an.

0 Kommentare

Vergunna ist die alemannische Übersetzung sowohl von gönnen als auch von vergönnen und damit ein ambivalentes Verb, dessen Bedeutung oft erst durch die Betonung oder Mimik des Sprechers klar wird. Denn anders als in der Hochsprache drückt die Vorsilbe ver- im Dialekt nicht zwangsweise eine Verneinung aus (vergönnen=nicht gönnen), sondern im Gegenteil sogar zumeist eine Verstärkung einer Gönnerschaft (vergunna = sehr gönnen).

Äußert beispielsweise jemand den Satz „Dass er sin Partner fürs Leba gfunda hosch – es vergunn i em!“, so meint der Sprecher in aller Regel, dass er seinem Gegenüber tatsächlich das Liebesglück gönnt – seltener jedoch kann derselbe Satz auch das blanke Gegenteil bedeuten, nämlich dass blanker Neid oder Missgunst vorherrschen.

Im Sprachalltag dominiert die positive Deutung, jene eines freundschaftlichen Mitgefühls also, während ein vergunna im Sinne von nicht gönnen oft zusätzlich von einer verächtlichen Betonung oder weiteren Worten begleitet wird, die die schlechte Absicht des Sprechers klar machen („Des ischt so an uguata Typ – dem vergunn i sogär a Glas Wasser!“).

Eine Redewendung mit dem Wort vergunna, die in Voradelberg sehr häufig zu hören ist, lautet: „Des muascht dr vergunna!“ Damit wird jedoch niemandem etwas ver- oder gegönnt, sondern der Satz bedeutet lediglich „Das musst du dir vorstellen“ – worauf der Sprecher seine unglaubliche Geschichte folgen lässt.

Porträt von Stefan Vögel
Stefan Vögel
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
8° / 18°
Symbol leichter Regen
Bludenz
9° / 17°
Symbol leichter Regen
Dornbirn
9° / 19°
Symbol leichter Regen
Feldkirch
9° / 19°
Symbol leichter Regen

krone.tv

Nach der Sichtung von Drohnen ist der Betrieb des Flughafens in München vorübergehend lahmgelegt ...
Flughafen lahmgelegt
Was wir über die Drohnen in München wissen
Nach Drohnensichtungen hat der Flughafen München Samstagfrüh seinen Betrieb wieder aufgenommen.
Drohnen in der Nähe
Flughafen München nimmt Betrieb wieder auf
Brenzlige Situation
Pilot landet Flugzeug ohne Bugfahrwerk sicher
Ungewöhnlich früh
Wintereinbruch am Balkan: Halber Meter Neuschnee
Rund um die Insolvenz des Türschloss-Herstellers Kiekert streiten sich der chinesische ...
„Überrascht“ worden
Kiekert-Eigentümer will jetzt Insolvenz abwenden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Sport-Mix
Nach erfolgreicher WM warten nun die Flitterwochen
202.844 mal gelesen
Nach der Hochzeit und erfolgreicher Para-Schwimm-WM in Singapur geht es für Andreas Ernhofer und ...
Salzburg
„Habe 22 Jahre lang für falschen Sohn bezahlt“
201.789 mal gelesen
Krone Plus Logo
Erst 22 Jahre nach der Geburt seines angeblichen Sohnes zeigte ein DNA-Test: Herbert Humer ist ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
184.684 mal gelesen
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Außenpolitik
Putin spottet: „Okay, ich mach’s nicht mehr“
1127 mal kommentiert
Der 72-Jährige schlug am Donnerstag in Sotschi wieder einmal um sich.
Ausland
Söder reicht es: „Alle Drohnen sofort abschießen!“
867 mal kommentiert
Ausland
Drohnensichtung: Airport München musste schließen
859 mal kommentiert
Bis Sonntag läuft noch das Münchner Oktoberfest. Das größte Volksfest der Welt zieht jährlich ...
Mehr Vorarlberg
Jäger vermisst
Herausfordernde Suche nach abgestürztem Auto
„Vögels Lexikon“
„Vergunna“: Wenn Vorarlberger gönnerhaft sind
Krone Plus Logo
Hitzige Debatte
Diettrich: „Ausgaben für Sozialhilfe sind Peanuts“
Mountainbike-Weltcup
Nach Platz sieben: Scherrer plant nächsten Coup
Schneiders Brille
Erich, der Heimwerker
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf