Lustenau fordert das Überraschungsteam

Im Austria-Dorf präsentierten gestern Lehrlinge im Rahmen einer Messe die verschiedensten Berufe. Am heutigen Spieltag will jedoch die Mannschaft von Markus Mader ganz klar der Lehrherr gegen die „Azubis“ von Austria Wien sein. Die drei Punkte sollen in der Sun Minimeal Arena bleiben. Aber Vorsicht: die Young Violets sind bisher das Überraschungsteam der Liga, das bislang nur zum Auftakt gegen St. Pölten mit 1:4 verlor. „Sie haben einen irren Lauf, der schon in der Regionalliga Ost begonnen hat. Der Aufstieg hat ihnen einen Schub gegeben“, zollt Mader dem Gegner entsprechend Respekt.