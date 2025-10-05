Diözese verzeichnet wieder mehr Wiedereintritte

Zeichnet sich eine Trendumkehr ab? Vielleicht. Allerdings treten immer noch gut zehnmal so viele Menschen aus der Kirche aus wie wieder ein – dazu kommt der demografische Wandel. Die Zahlen der Konvertiten ist gering, 2024 gab es in der Diözese 20 Taufen von über 14-Jährigen. Vor der Taufe gilt es nachzuholen, was andere Katholiken über Jahre im Religionsunterricht gelernt haben. Wer einer anderen christlichen Konfession angehört, muss übrigens nur dort aus- und bei den Katholiken wieder eintreten.