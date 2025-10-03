Herbstlicher Weitblick in Montafoner Landschaft

Die Ochsenzunge, auch Gewöhnliche Ochsenzunge genannt, ist eine ausdauernde, krautige Pflanze aus der Familie der Raublattgewächse, die trockene, sonnige Standorte wie Wegränder, Brachflächen, Dämme oder lichte Wälder bevorzugt. Mit ihren kräftigen Pfahlwurzeln kann sie auch nährstoffarme Böden besiedeln und sich dort hartnäckig halten. Die Pflanze erreicht meist eine Höhe zwischen 30 bis 80 Zentimetern. Charakteristisch sind die rau behaarten, lanzettlichen Blätter und die auffälligen Blüten, die zunächst rötlich erscheinen und sich beim Aufblühen leuchtend violett-blau färben. Diese Farbveränderung signalisiert Bestäubern, dass die Blüte nun nektarreich ist. Die Blütezeit reicht von Mai bis September und macht die Ochsenzunge zu einer wertvollen Nektarquelle für Bienen, Hummeln und Schmetterlinge. Schon im Altertum wurde die Ochsenzunge als Färbepflanze sowie medizinisch genutzt. In der Volksmedizin galt sie als schleimlösend, harntreibend und beruhigend; auch bei Atemwegserkrankungen oder Hautproblemen wurde sie eingesetzt. Heutzutage spielt sie in der Pflanzenheilkunde nur noch eine geringe Rolle, da sie in größeren Mengen giftig wirken kann.