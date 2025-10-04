Nach Platz sieben: Scherrer plant nächsten Coup

Aufholjagd mit extrem hohem Tempo

Danach lief es für den Übersaxener im Weltcup aber nicht mehr nach ganz nach Wunsch. Umso größer die Erleichterung, dass es nun in den USA – wo er als privater Starter den Großteil der Kosten selbst finanzieren musste – wieder geklappt hat. „Ich bin aus Reihe drei gestartet und konnte auf dem flachen Kurs Runde für Runde Fahrer überholen“, erzählt Julius, der bei dem extrem schnellen Rennen – der Schnitt lag bei 30,6 km/h – bis zum Schluss voll mitgehen konnte.