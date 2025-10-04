Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mountainbike-Weltcup

Nach Platz sieben: Scherrer plant nächsten Coup

Vorarlberg
04.10.2025 13:45
Julius Scherrer fuhr in Lake Placid bis auf Rang sieben nach vorne
Julius Scherrer fuhr in Lake Placid bis auf Rang sieben nach vorne(Bild: zVg)

Beim Heimweltcup war der junge Vorarlberger Julius Scherrer quasi aus dem Nichts mitten in die Mountainbike-Weltspitze gefahren und hatte sich im Shorttrack-Rennen der U23-Klasse Rang vier geholt. Ein Ergebnis, das er mit zwei achten Plätzen kurz danach bestätigen konnte. Ehe der 22-Jährige etwas von der Rolle kam. Nun meldete er sich in den USA aber eindrucksvoll zurück.

0 Kommentare

„Ich bin richtig happy mit Platz sieben“, jubelte Julius Scherrer nach dem Shorttrack-Weltcupevent der U23-Klasse am Mount Van Hoevenberg in Lake Placid (US). „Es hat mich doch einige Zeit gekostet, bis ich endlich wieder zurück in den Top-8 bin.“ Im Juni war der 22-Jährige beim Heimweltcup in Leogang im Shorttrack sensationell auf Position vier gefahren – eine Leistung, die er mit Rang acht im XCO-Rennen und einem weiteren achten Platz nur zwei Wochen später im Shorttrack-Race in Val di Sole (It) bestätigen konnte.

Lesen Sie auch:
Julius Scherrer genießt das spezielle Ambiente im Norden des US-Bundesstaats New York.
Weltcup in den USA
Ländle-Mountainbiker auf Toni Innauers Spuren
02.10.2025
Scherrers Leogang-Coup
Taktische Meisterleistung als Schlüssel zum Erfolg
07.06.2025

Aufholjagd mit extrem hohem Tempo
Danach lief es für den Übersaxener im Weltcup aber nicht mehr nach ganz nach Wunsch. Umso größer die Erleichterung, dass es nun in den USA – wo er als privater Starter den Großteil der Kosten selbst finanzieren musste – wieder geklappt hat. „Ich bin aus Reihe drei gestartet und konnte auf dem flachen Kurs Runde für Runde Fahrer überholen“, erzählt Julius, der bei dem extrem schnellen Rennen – der Schnitt lag bei 30,6 km/h – bis zum Schluss voll mitgehen konnte.

Vorfreude auf XCO-Rennen
Damit holte er nicht sich nur 60 Weltcuppunkte, sondern auch einen Startplatz in Reihe eins für das heutige XCO-Rennen (17 Uhr/MESZ). „Die Strecke sollte mir mit den knackigen Anstiegen und den schnellen Abfahrten auch liegen“, brennt Scherrer auf das Rennen. 

Porträt von Peter Weihs
Peter Weihs
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
8° / 16°
Symbol Regen
Bludenz
9° / 20°
Symbol Regen
Dornbirn
9° / 18°
Symbol Regen
Feldkirch
9° / 19°
Symbol leichter Regen

krone.tv

Nach der Sichtung von Drohnen ist der Betrieb des Flughafens in München vorübergehend lahmgelegt ...
Flughafen lahmgelegt
Das hat es mit den Drohnen in München auf sich
Nach Drohnensichtungen hat der Flughafen München Samstagfrüh seinen Betrieb wieder aufgenommen.
Drohnen in der Nähe
Flughafen München nimmt Betrieb wieder auf
Brenzlige Situation
Pilot landet Flugzeug ohne Bugfahrwerk sicher
Ungewöhnlich früh
Wintereinbruch am Balkan: Halber Meter Neuschnee
Rund um die Insolvenz des Türschloss-Herstellers Kiekert streiten sich der chinesische ...
„Überrascht“ worden
Kiekert-Eigentümer will jetzt Insolvenz abwenden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
238.687 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Salzburg
„Habe 22 Jahre lang für falschen Sohn bezahlt“
198.526 mal gelesen
Krone Plus Logo
Erst 22 Jahre nach der Geburt seines angeblichen Sohnes zeigte ein DNA-Test: Herbert Humer ist ...
Sport-Mix
Nach erfolgreicher WM warten nun die Flitterwochen
195.443 mal gelesen
Nach der Hochzeit und erfolgreicher Para-Schwimm-WM in Singapur geht es für Andreas Ernhofer und ...
Außenpolitik
Putin spottet: „Okay, ich mach’s nicht mehr“
1127 mal kommentiert
Der 72-Jährige schlug am Donnerstag in Sotschi wieder einmal um sich.
Ausland
Söder reicht es: „Alle Drohnen sofort abschießen!“
862 mal kommentiert
Ausland
Drohnensichtung: Airport München musste schließen
859 mal kommentiert
Bis Sonntag läuft noch das Münchner Oktoberfest. Das größte Volksfest der Welt zieht jährlich ...
Mehr Vorarlberg
Mountainbike-Weltcup
Nach Platz sieben: Scherrer plant nächsten Coup
Schneiders Brille
Erich, der Heimwerker
Einsatz in Lustenau
Küchenbrand: Mutiger Nachbar rettete Kinder
Young Violets kommen
Lustenau fordert das Überraschungsteam
Krone Plus Logo
Zwischen Himmel & Erde
Wenn einer eine Reise tut …
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf