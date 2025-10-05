Vorteilswelt
Kinder ja oder nein?

Frage nach Nachwuchs sollte Tabuthema sein!

Burgenland
05.10.2025 09:00
Lisa Jost hat es satt, dass sie immer wieder auf noch nicht vorhandene Kinder angesprochen wird ...
Lisa Jost hat es satt, dass sie immer wieder auf noch nicht vorhandene Kinder angesprochen wird und bittet: „Hört endlich auf das zu fragen. Es kann ja auch sein, dass Frau einfach keinen Nachwuchs bekommen kann!“(Bild: Lisa Jost)

Kinder sind unsere Zukunft. Trotzdem entscheiden sich manche Frauen dagegen, sich fortzupflanzen. Andere wiederum würden gerne Nachwuchs bekommen, sie können aber nicht. Gerade sie leiden unter der ewigen Frage: „Wann ist es denn endlich so weit?“ 

0 Kommentare

Nur mal ehrlich: Geht es den Nachbarn, die Bekannte oder irgendjemand anderen etwas an, warum man sich noch nicht reproduziert hat? Lisa Jost aus Aschau ist der Meinung: „Nein! Im Normalfall weiß Frau selbst, dass sie noch keine Kinder hat. Sie muss also auch nicht dauernd daran erinnert werden“, so die junge Frau. Gründe dafür gibt es verschiedenste, die, wie gerade erwähnt, außer Frau und Partner absolut niemanden etwas angehen. 

Ja. Lisa Jost ist selbst Betroffene und erst vor kurzem 31 Jahre alt geworden. Um Gottes Willen! Die biologische Uhr tickt! Das und ähnliche Meldungen hat Lisa jetzt schon des Öfteren gehört.

Loading
Burgenland
