Frage nach Nachwuchs sollte Tabuthema sein!

Kinder sind unsere Zukunft. Trotzdem entscheiden sich manche Frauen dagegen, sich fortzupflanzen. Andere wiederum würden gerne Nachwuchs bekommen, sie können aber nicht. Gerade sie leiden unter der ewigen Frage: „Wann ist es denn endlich so weit?“
Nur mal ehrlich: Geht es den Nachbarn, die Bekannte oder irgendjemand anderen etwas an, warum man sich noch nicht reproduziert hat? Lisa Jost aus Aschau ist der Meinung: „Nein! Im Normalfall weiß Frau selbst, dass sie noch keine Kinder hat. Sie muss also auch nicht dauernd daran erinnert werden“, so die junge Frau. Gründe dafür gibt es verschiedenste, die, wie gerade erwähnt, außer Frau und Partner absolut niemanden etwas angehen.
Ja. Lisa Jost ist selbst Betroffene und erst vor kurzem 31 Jahre alt geworden. Um Gottes Willen! Die biologische Uhr tickt! Das und ähnliche Meldungen hat Lisa jetzt schon des Öfteren gehört.
Kommentare
