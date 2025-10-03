Vorteilswelt
Grüner Plan:

Acht Punkte für Ausbau der Solarenergie im Ländle

Vorarlberg
03.10.2025 15:00
So könnte die PV-Anlage entlang der Rheintalautobahn aussehen.
So könnte die PV-Anlage entlang der Rheintalautobahn aussehen.(Bild: Die Grünen Vorarlberg)

Die Vorarlberger Grünen wollen den Turbo bei der Gewinnung von Sonnenenergie einlegen und fordern das Land auf, den Bau eines Kraftwerks voranzutreiben.

0 Kommentare

Eine Zukunft Vorarlbergs, in der Solarenergie eine weit gewichtigere Rolle spielt als heute – davon träumen die Grünen. Versorgen sich derzeit 30.000 Haushalte mit Strom aus Sonnenenergie, wollen die Grünen diese Zahl auf 60.0000 verdoppeln. Und wie soll das gelingen? Klubobmann Daniel Zadra legte am Freitag einen Acht-Punkte-Plan vor, wie das ehrgeizige Ziel erreicht werden könnte:

So soll, geht es nach dem Willen der Grünen, das Land Vorarlberg sein 17.000 Quadratmeter großes Grundstück entlang der Rheintalautobahn in Wolfurt zur Errichtung eines großen Sonnenkraftwerks nutzen. Privatpersonen wie Unternehmen könnten dann Anteile des Kraftwerks erwerben und sich damit kostengünstig mit Strom versorgen. Zudem will die Oppositionspartei landwirtschaftliche Flächen doppelt nutzen – mit sogenannten Agri-Fotovoltaikanlagen. Auch Parkflächen ab 40 Stellplätzen sollen flächendeckend mit PV-Anlagen ausgestattet werden. Ein Großspeicher der Illwerke-VKW und eine Energiegemeinschaft des Landes, mittels der Landesgebäude direkt von landeseigenen PV-Anlagen profitieren, sind weitere Vorschläge, um die Solarenergie zu pushen.

Entlastung der Budgets
Die Grünen kritisieren sowohl die Bundes- als auch die schwarz-blaue Landesregierung für ihren Richtungswechsel in der Förderpolitik: „Der Bund hat die Mehrwertsteuerbefreiung gestrichen und ein bürokratisches Fördersystem eingeführt. Im Land wackeln die Förderungen, und das geplante Energiewirtschaftsgesetz bringt neue Belastungen für Erzeuger von erneuerbarer Energie.“ Zadra und seinen Parteikollegen ist die Solarenergie auch deswegen ein Anliegen, weil eine günstige Form der Energiegewinnung die durch Inflation belasteten Geldbörsen der Bürger und Bürgerinnen entlasten würde.

