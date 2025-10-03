Acht Punkte für Ausbau der Solarenergie im Ländle

So soll, geht es nach dem Willen der Grünen, das Land Vorarlberg sein 17.000 Quadratmeter großes Grundstück entlang der Rheintalautobahn in Wolfurt zur Errichtung eines großen Sonnenkraftwerks nutzen. Privatpersonen wie Unternehmen könnten dann Anteile des Kraftwerks erwerben und sich damit kostengünstig mit Strom versorgen. Zudem will die Oppositionspartei landwirtschaftliche Flächen doppelt nutzen – mit sogenannten Agri-Fotovoltaikanlagen. Auch Parkflächen ab 40 Stellplätzen sollen flächendeckend mit PV-Anlagen ausgestattet werden. Ein Großspeicher der Illwerke-VKW und eine Energiegemeinschaft des Landes, mittels der Landesgebäude direkt von landeseigenen PV-Anlagen profitieren, sind weitere Vorschläge, um die Solarenergie zu pushen.