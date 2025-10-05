Eine Zitterpartie nach fulminantem Feuerwerk-Start

So ließ Trainer Markus Mader Mame Wade in der Kabine und ersetzte ihn durch Lenn Jastremski. In der 58. Minute machten dann die Verteidiger Lukas Ibertsberger und William für Axel Rouquette und Matthias Maak Platz. Und Enes Koc ersetzte Pius Grabher (74.). Die Folge: das Lustenauer Werkl lief nicht mehr rund, wie auch Fabian Gmeiner anmerkte. „Defensiv waren wir nicht mehr so gut.“ Der Außenverteidiger war mit seinen beiden Flanken auf Doppeltorschütze Seydou Diarra maßgeblich an den ersten beiden Treffer beteiligt. Jack Lahnes 3:0 schien die Entscheidung zu sein.