Wohnhaus nach Küchenbrand evakuiert

Gegen 16.15 Uhr wurde den Einsatzkräften gemeldet, dass es in der Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Wolf-Huber-Straße brennt. Offenbar hatte sich in der Küche des Objekts Fett entzündet, weil eine Pfanne auf einer eingeschalteten Herdplatte vergessen worden war. Die Flammen breiteten sich in Windeseile aus: Erst griffen sie auf die Küchenmöbel über, anschließend auf den Dachstuhl des Gebäudes.