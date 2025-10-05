Preise für Skipässe kratzen heuer an 80-Euro-Marke
Salzburger Gebiete
Die Unterschiede zwischen den Skigebieten in Salzburg sind groß. So auch die Kosten für die Tagespässe, die heuer sogar fast an die 80-Euro-Marke heranreichen. „Das Skifahren ist nicht teuer“, kontert der Seilbahnsprecher. Woran die Preissteigerungen liegen und welche Angebote es heuer gibt.
Der Winter naht. Viele Salzburger blicken sehnsüchtig in die Berge und warten auf den Schnee. Doch das Skifahren hat einen großen Schönheitsfehler bekommen, ist es ja in den vergangenen Jahren zu einem teuren Spaß geworden.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.