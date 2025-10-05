Preise für Skipässe kratzen heuer an 80-Euro-Marke

Die Unterschiede zwischen den Skigebieten in Salzburg sind groß. So auch die Kosten für die Tagespässe, die heuer sogar fast an die 80-Euro-Marke heranreichen. „Das Skifahren ist nicht teuer“, kontert der Seilbahnsprecher. Woran die Preissteigerungen liegen und welche Angebote es heuer gibt.