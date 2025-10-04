Herausfordernde Suche nach abgestürztem Auto

Der Kops-Stausee hoch über dem Montafoner Örtchen Partenen ist derzeit bis zu 85 Metern tief, zudem sieht man im trüben Wasser nur wenige Zentimeter weit. Am Samstagvormittag haben sich die Einsatzkräfte daran gemacht, mithilfe von Sonartechnik den Seegrund abzusuchen. Dabei wurde eine Auffälligkeit in rund 50 Metern Tiefe entdeckt, an dieser Stelle dürfte vermutlich das Auto liegen.