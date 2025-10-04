Herausfordernde Suche nach abgestürztem Auto

Wie berichtet ist am Donnerstagabend ein 72 Jahre alter Jäger mit seinem Auto in den Kops-Stausee (Vorarlberg) abgestürzt und dort versunken. Die Suche nach dem Mann und seinem Gefährt gestaltet sich ausgesprochen schwierig.
Der Kops-Stausee hoch über dem Montafoner Örtchen Partenen ist derzeit bis zu 85 Metern tief, zudem sieht man im trüben Wasser nur wenige Zentimeter weit. Am Samstagvormittag haben sich die Einsatzkräfte daran gemacht, mithilfe von Sonartechnik den Seegrund abzusuchen. Dabei wurde eine Auffälligkeit in rund 50 Metern Tiefe entdeckt, an dieser Stelle dürfte vermutlich das Auto liegen.
Spezialtaucher der Cobra im Einsatz
Nun sollen Spezialtaucher der Spezialeinheit Cobra, die eigens aus Tirol angerückt sind, diesen Bereich nach dem Vermissten absuchen. Abgesehen von der schlechten Sicht, stellt auch das eisig-kalte Wasser eine große Herausforderung dar. „Es ist, als würde man die Stecknadel im Heuhaufen suchen“, berichtete Bezirksfeuerwehrinspektor Karl-Heinz Beiter im Gespräch mit dem ORF Vorarlberg.
Spiel gegen die Zeit
Bis dato war die Suche noch nicht von Erfolg gekrönt. Der Einsatz ist zudem auch ein Spiel gegen die Zeit, da im Hochgebirge die Witterung jederzeit umschlagen kann. Sollte sich das Auto tatsächlich an der vermuteten Stelle in rund 50 Metern Tiefe befinden, wird es mit speziellen Ballons geborgen werden.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.