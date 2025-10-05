Steinhügel im Bodensee: Das Rätsel unter Wasser

Über zehn Kilometer erstrecken sich auf der schweizerischen Seite des Bodensees unzählige geheimnisvolle Steinhügel. Den wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge datieren die Gebilde aus der Jungsteinzeit. Doch wozu haben sie gedient?
Zwischen Romanshorn und Altnau liegen nur wenige Meter unter der Wasseroberfläche des Bodensees – fast wie auf einer Perlenschnur aufgereiht – hunderte Steinhügel. Entdeckt wurden diese erst 2015 durch moderne, hochauflösende Vermessungen des Seebodens im Rahmen des Projekts „Tiefenschärfe“. Seitdem wird intensiv geforscht. Die Entdeckung sorgte für ein großes Medienecho. Die „Hügeli“, wie man sie im Thurgau nennt, rückten dadurch gleichzeitig ins Blickfeld der Öffentlichkeit, der Archäologie und der Geowissenschaften. Für die Fachwelt stellte sich vor allem die Frage: Handelt es sich bei den rätselhaften Steinstrukturen um ein Naturphänomen – etwa glaziale Ablagerungen – oder wurden die Hügel von Menschenhand erschaffen? Und falls Letzteres zutrifft: Wozu dienten die Steinstrukturen? Und wie alt sind sie?
