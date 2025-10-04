Mit drei Baustufen zum neuen Bildungs-Hot-Spot

Knapp elf Millionen Euro werden in den Umbau der Volksschule in St. Kanzian gesteckt. Geplant sind auch vier neue Kleinkindgruppen für den Kindergarten. Im Frühjahr 2026 rollen die Bagger an.
„Los geht es mit dem Abriss des Zubaus aus den 1990er Jahren“, erklärt Bürgermeister Thomas Krainz. Der Holzbau ist mehr oder weniger desolat und weicht einem neuen Gebäudeteil. Dieser wird dann im Anschluss gebaut und ist das Kernstück des neuen Bildungshauses. Er verbindet den bestehenden Kindergarten mit der Volksschule.
Gleichzeitig wird dort ein Lift entstehen, um beide Einrichtungen barrierefrei zu machen. Das war die St. Kanzianer Volksschule bisher nämlich nicht – und auch der Kindergarten wird dann für Rollstuhlfahrer zugänglich.
Geplant ist außerdem eine Zentralküche mit Speisesaal für die kleinen und größeren Kinder. Krainz: „Derzeit wird ein Container als Ersatz genutzt.“ In einer zweiten Baustufe wird die Volksschule saniert; in Baustufe 3 der Kindergarten.
Mit der großen Investition, die die Gemeinde selbstverständlich mithilfe von Landesgeldern stemmt, reagiert Krainz auf etwas Positives: „Wir sind eine der wenigen Gemeinden, die noch einen Zuwachs aufzeichnet. Darüber freuen wir uns und müssen den vielen jungen Familien entsprechend gerecht werden.“ Deswegen werden auch zusätzliche Kleinkindgruppen Platz in dem neuen Gebäudekomplex finden.
