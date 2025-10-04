Mit drei Baustufen zum neuen Bildungs-Hot-Spot

„Los geht es mit dem Abriss des Zubaus aus den 1990er Jahren“, erklärt Bürgermeister Thomas Krainz. Der Holzbau ist mehr oder weniger desolat und weicht einem neuen Gebäudeteil. Dieser wird dann im Anschluss gebaut und ist das Kernstück des neuen Bildungshauses. Er verbindet den bestehenden Kindergarten mit der Volksschule.