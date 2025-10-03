Zahnpflegepakete von Oral B gewinnen

Oral-B iO: Smarte Zahnpflege für alle

Mit der wachsenden iO-Reihe widmet sich Oral-B den unterschiedlichen Zahnpflegebedürfnissen aller Altersgruppen und bietet für jedes Budget und jedes Bedürfnis die passende smarte elektrische Zahnbürste. Die jüngste Innovation, die Oral-B iO2, wurde entwickelt, um Nutzer den Wechsel von einer Handzahnbürste zum elektrischen Putzen so einfach und angenehm wie möglich zu machen: