Zahnpflegepakete von Oral B gewinnen

Im Herbst findet der Tag der Zahngesundheit statt, der jährlich daran erinnert, wie wichtig eine gute Mundpflege für unsere gesamte Gesundheit ist. Passend dazu verlost die „Krone“ zwei Pakete des Zahnpflegepioniers Oral-B!
Gesund beginnt im Mund: Oral-B weiß, wie entscheidend eine gesunde Mundflora für das tägliche Wohlbefinden ist und unterstützt gezielt mit seinen innovativen Produkten.
Oral-B iO: Smarte Zahnpflege für alle
Mit der wachsenden iO-Reihe widmet sich Oral-B den unterschiedlichen Zahnpflegebedürfnissen aller Altersgruppen und bietet für jedes Budget und jedes Bedürfnis die passende smarte elektrische Zahnbürste. Die jüngste Innovation, die Oral-B iO2, wurde entwickelt, um Nutzer den Wechsel von einer Handzahnbürste zum elektrischen Putzen so einfach und angenehm wie möglich zu machen:
Auch auf die Herausforderungen von Jugendlichen ab 10 Jahren wird mit der Oral-BiO MyWay eingegangen: Sie ist speziell auf Zahnspangen und sensibles Zahnfleisch zugeschnitten. Oral-B iO-Zahnbürsten fördern 100 % gesünderes Zahnfleisch, indem sie optimalen Zahnfleischschutz bieten (Basierend auf einer 4-wöchigen klinischen Studie mit 90 Probanden, Oktober 2023.)
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost nun zusammen mit Oral-B zwei Zahnpflegepakete bestehend aus jeweils
Einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 7. Oktober ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Krone“-Gesund Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.
