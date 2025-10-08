Mit der HUAWEI WATCH GT 6 bis zu 21 Tage Akku

Die neue HUAWEI WATCH GT 6 Serie vereint modernes Design und Funktionalität. Hochwertige Materialien wie Titan, Nanokeramik und kratzfestes Saphirglas sorgen nicht nur für ein äußerst robustes Gehäuse, sondern zugleich auch für elegante Leichtigkeit. Das vergrößerte AMOLED-Display beeindruckt mit einer Spitzenhelligkeit: Mit bis zu 3000 Nits bleibt selbst bei starker Sonneneinstrahlung alles gut ablesbar.