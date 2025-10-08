Mit der HUAWEI WATCH GT 6 bis zu 21 Tage Akku

Die neue HUAWEI WATCH GT 6 Serie vereint modernes Design und Funktionalität. Hochwertige Materialien wie Titan, Nanokeramik und kratzfestes Saphirglas sorgen nicht nur für ein äußerst robustes Gehäuse, sondern zugleich auch für elegante Leichtigkeit. Das vergrößerte AMOLED-Display beeindruckt mit einer Spitzenhelligkeit: Mit bis zu 3000 Nits bleibt selbst bei starker Sonneneinstrahlung alles gut ablesbar.
Die HUAWEI WATCH GT 6 Serie ist in zwei Varianten erhältlich: Die HUAWEI WATCH GT 6 Pro in der Größe 46 mm verbindet Robustheit mit elegantem Design. Die kompaktere 41-mm-Version der HUAWEI WATCH GT 6 sorgt dank beweglicher Bandanstöße für besonders angenehmen Tragekomfort. Aufgrund der Kompatibilität mit iOS und Android sowie der Unterstützung von NFC-Zahlungen werden die Uhren der HUAWEI WATCH GT 6 Serie zum vielseitigen Begleiter – ob im Alltag, beim Training oder auf Reisen.
Mehr Ausdauer dank starker Akkuleistung
Hinter der eleganten Fassade steckt leistungsstarke Technik. Ein speziell entwickelter Silizium-Akku bietet um 65 Prozent mehr Akkukapazität als das Vorgängermodell. Damit erreicht die HUAWEI WATCH GT 6 Pro eine Laufzeit von bis zu 21 Tagen – ein Rekord in dieser Klasse. Dank Schnellladen ist die Uhr blitzschnell wieder einsatzbereit und macht auch lange Reisen problemlos mit.
Auch die Ortung wurde verbessert: Das Sunflower Positioning System 2.0 mit präzisem Dual-Band-GPS liefert präzise Daten zu Distanz, Tempo und Höhenmetern – unverzichtbar für Training, Outdoor-Aktivitäten und Abenteuer abseits bekannter Wege.
Sportfunktionen auf Profi-Niveau
Die HUAWEI WATCH GT 6 Pro ist weit mehr als ein schicker Begleiter. Mit ihr werden sportliche Ziele so präzise messbar wie nie zuvor. Beim Radfahren setzt die Smartwatch mit einem industry-first virtuellen Powermeter neue Maßstäbe: Auf Basis von Simulationen und Windkanaltests wird die Leistung direkt am Handgelenk ermittelt. Werte, die bislang fast ausschließlich professionellen Leistungsmessern vorbehalten waren. Ergänzt wird dies durch FTP-Messungen über externes Zubehör, integrierte Leistungsanalysen, eine Steigungsanzeige, automatische Aktivitätserkennung sowie die Möglichkeit zum Routenimport und -export. Auch die praktische „Zurück zum Start“-Funktion ist mit dabei. Sämtliche Daten lassen sich bequem über Strava oder Komoot teilen.
Doch auch abseits des Radsports überzeugt die HUAWEI WATCH GT 6 Pro mit ihrer Vielseitigkeit: So liefert sie beispielsweise beim Trailrunning präzise Höheninformationen, berechnet geschätzte Ankunftszeiten an Zwischenstationen und bietet ebenfalls Routenimport, -export sowie die beliebte „Zurück zum Start“-Funktion. Skifahrer:innen profitieren von detaillierten Aufzeichnungen zu Durchschnittsgeschwindigkeit, Zeit und Distanz, während die erste Abfahrt inklusive Schwierigkeitsgrad und Gesamtabstieg erfasst wird. Auch Golfer:innen kommen voll und ganz auf ihre Kosten: Über 17.000 hochauflösende Fairway-Karten in mehr als 80 Ländern sind integriert, und dank interaktiver Vektorkarten lässt sich jederzeit flexibel hinein- und herauszoomen. Sogar im Wasser bleibt die Uhr ein zuverlässiger Begleiter – beim Freitauchen sogar bis zu 40 Meter.
Insgesamt stehen mehr als 100 Sportmodi zur Auswahl. Ob Cycling, Trailrunning, Skifahren oder Golf – die Smartwatch zeichnet Aktivitäten detailliert auf und liefert wertvolle Einblicke, um die eigene Leistung kontinuierlich zu messen und zu verbessern.
Gesundheit im Fokus
Doch die HUAWEI WATCH GT 6 Pro ist weit mehr als nur ein Sportinstrument. Neben Sport legt HUAWEI nämlich auch großen Wert auf Gesundheit. Mit dem neuen TruSense™-System rückt die Gesundheit noch stärker in den Mittelpunkt: Es erfasst Herzfrequenz, Schlafqualität, Stressindikatoren und weitere Parameter noch präziser als bisher und fasst sie in einer übersichtlichen Darstellung zusammen. Ergänzt wird das Ganze durch innovative Features wie die Sturzerkennung 2.0, eine präzise Pulswellenanalyse sowie eine umfassende EKG-Funktion. Darüber hinaus liefern die Health Insights wertvolle Daten zu Schlaf, Blutsauerstoff und HRV, während Emotional Wellbeing 2.0 mit smarten Tools für mehr Achtsamkeit und Ausgeglichenheit im Alltag sorgt.
Preise und Varianten
Die HUAWEI WATCH GT 6 Pro ist in Titan, Schwarz und Braun erhältlich. Mit einem UVP von 379 EUR präsentiert sie sich als vielseitige All-in-One-Lösung für alle, die Stil, Technik und smarte Funktionen in einem Produkt suchen.
Wer eine kompaktere Alternative sucht, findet sich in der HUAWEI WATCH GT 6 wieder: Die 46-mm-Version ist in Schwarz, Grün und Grau verfügbar, während die kleinere 41-mm-Variante in Weiß, Schwarz, Gold, Braun und Lila erhältlich ist. Sie startet bei 249 EUR und ist die richtige Wahl für alle, die ein schlankeres Design bevorzugen.
Fazit: Mit starker Akkuleistung, modernem Design und Profi-Funktionen hebt die HUAWEI WATCH GT 6 Serie den Smartwatch-Markt auf ein neues Level.
Die HUAWEI WATCH GT 6 ist ab sofort bei MediaMarkt erhältlich. Details zu den Modellen sowie Kaufmöglichkeiten finden Sie HIER.