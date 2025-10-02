Studie: Roma werden immer noch diskriminiert

„Roma weiterhin diskriminiert“

„Dieser Bericht zeigt, dass Antiziganismus weiterhin das Leben von Roma und Fahrenden in der EU zerstört. Ein besserer Zugang zu Wohnraum und Arbeitsplätzen ist eine Sache, aber ein Leben frei von Diskriminierung und Vorurteilen ist eine andere. Wir können keine marginalen Fortschritte akzeptieren“ äußert sich FRA-Direktorin Sirpa Rautio. In einer EU-Strategie zur Gleichstellung der Roma aus dem Jahr 2020 ist vorgesehen, dass die wirtschaftliche Kluft zwischen Roma und der Gesamtbevölkerung bis 2030 halbiert werden soll. Laut dem Bericht scheint es aber unwahrscheinlich, dass die EU-Länder die Ziele in Bezug auf Gleichstellung, Inklusion und Teilhabe erreichen werden.