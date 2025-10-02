„Jetzt ist kein Geschäft mehr zu Fuß erreichbar“

Johannes Rieger von der Bauernschaft in Abersee versteht die Welt nicht mehr. Das örtliche Lagerhaus soll nur noch bis Jahresende geöffnet haben. Vergangene Woche hatte der Raiffeisenverband überraschend das Aus für die Filialen in Abersee, Niedernsill und Taxenbach bekannt gegeben. „Jetzt ist bei uns kein Geschäft mehr zu Fuß erreichbar“, kritisiert er. Vor allem für ältere Menschen sei das ein großer Verlust.