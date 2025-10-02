Lotto: Burgenländer gewinnt 7,8 Millionen Euro

Zwei Joker-Gewinner

Doch damit ist die Lotto-Glückssträhne nicht zu Ende: Beim Joker durften sich zwei Spieler mit der Zahlenkombination 880765 über jeweils rund 147.000 Euro freuen. Bei LottoPlus hingegen blieb der Sechser aus, die Gewinnsumme wurde auf die nächstniedrigere Gewinnklasse verteilt – 119 Tipper erhalten rund 4800 Euro.