Sechsfachjackpot

Lotto: Burgenländer gewinnt 7,8 Millionen Euro

Burgenland
02.10.2025 09:43
Symbolbild
Symbolbild(Bild: BGStock72 - stock.adobe.com)

Bei der letzten Lotto-Ziehung am Mittwoch konnte ein Burgenländer den Sechsfachjackpot knacken. Satte 7,8 Millionen Euro waren im Jackpot.

0 Kommentare

Der Solo-Gewinn konnte per Quick-Tipp gezogen werden. Die gezogenen Gewinnzahlen waren diesmal: 6, 7, 19, 29, 31, 33 (Zusatzzahl 24). Neben dem Hauptgewinn gab es auch zwei „Fünfer mit Zusatzzahl“, die jeweils rund 110.000 Euro einbringen.

Zwei Joker-Gewinner
Doch damit ist die Lotto-Glückssträhne nicht zu Ende: Beim Joker durften sich zwei Spieler mit der Zahlenkombination 880765 über jeweils rund 147.000 Euro freuen. Bei LottoPlus hingegen blieb der Sechser aus, die Gewinnsumme wurde auf die nächstniedrigere Gewinnklasse verteilt – 119 Tipper erhalten rund 4800 Euro.

Bei der nächsten Ziehung am Sonntag warten dann wieder rund 1,2 Millionen Euro im Topf.

Burgenland
