Pkw streift Moped: Mädchen gegen Mauer geprallt

Nach einem Fahrerflüchtigen sucht die Polizei in Tristach in Osttirol. An einer Kreuzung streifte der BMW-Lenker das Moped einer Jugendlichen (15). Dadurch sei sie gegen eine Mauer geschleudert worden.
Ereignet hat sich der Unfall gegen 18.30 Uhr. Eine Stunde später meldete die Jugendliche diesen bei der Polizei. „Die 15-Jährige gab an, dass sie in Tristach an der Kreuzung im Bereich Sternbachstraße mit ihrem Moped gestanden sei, als sie von einem schwarzen BMW gestreift worden sei“, so die Ermittler.
Der Pkw-Lenker verließ die Unfallstelle, ohne anzuhalten.
Ein Sprecher der Polizei
BMW-Fahrer türmte von Unfallstelle
In weiterer Folge sei sie gegen eine Mauer geschleudert worden. „Die Jugendliche erlitt dadurch leichte Verletzungen.“ An ihrem Moped entstand ein geringer Sachschaden. Der Pkw-Lenker verließ die Unfallstelle, ohne anzuhalten.
