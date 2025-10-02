McLaren-Dilemma: „Wie blöd würden sie aussehen“

Im „The Red Flags Podcast“ rät der ehemalige Haas-Teamchef Steiner dem britischen Rennstall deshalb nun: „Ich denke, sie sollten und werden Piastri den Vorzug geben, denn letztlich hat der Fahrer im WM-Titelkampf den Vorteil, der auch vorne liegt. Das tut er, weil er besser ist. Ich bin mir auch sicher, dass sie ziemlich schnell diese Entscheidung fällen werden, sollte Max in Singapur zeigen, dass er eine Gefahr ist, indem er das Rennen gewinnt oder näher rankommt und Zweiter wird.“ Steiner ist überzeugt, dass sich McLaren schon bald festlegen wird. Denn: „Wie blöd würden sie aussehen, wenn sie jetzt noch verlieren?“