McLaren-Dilemma: „Wie blöd würden sie aussehen“

Günther Steiner rät McLaren, sich im Kampf um die WM-Krone der Formel 1 auf einen Fahrer zu konzentrieren. Mit zwei Siegen aus den letzten zwei Rennen rückt Titelverteidiger Max Verstappen den „Papayas“ immer näher. Sollte McLaren den Titel wegschmeißen, weil sich der Rennstall nicht ins Duell zwischen Oscar Piastri und Lando Norris einmischen will, wäre das „absolut peinlich“, so der Südtiroler.
McLaren hält nach wie vor an den „Papaya-Rules“ fest. Heißt: Norris und Piastri bekommen die gleichen Chancen, um den Sieg zu fahren, dürfen auch gegeneinander racen, solange sie sich nicht gegenseitig aus dem Rennen manövrieren.
Weltmeister in Lauerstellung
Bislang ging die Taktik auf, in der Fahrer-WM liegen die beiden Piloten auf Rang eins und zwei, allerdings präsentierte sich Weltmeister Verstappen zuletzt in bärenstarker Form und könnte Piastri und Norris im restlichen Saisonverlauf noch zur Gefahr werden.
Im „The Red Flags Podcast“ rät der ehemalige Haas-Teamchef Steiner dem britischen Rennstall deshalb nun: „Ich denke, sie sollten und werden Piastri den Vorzug geben, denn letztlich hat der Fahrer im WM-Titelkampf den Vorteil, der auch vorne liegt. Das tut er, weil er besser ist. Ich bin mir auch sicher, dass sie ziemlich schnell diese Entscheidung fällen werden, sollte Max in Singapur zeigen, dass er eine Gefahr ist, indem er das Rennen gewinnt oder näher rankommt und Zweiter wird.“ Steiner ist überzeugt, dass sich McLaren schon bald festlegen wird. Denn: „Wie blöd würden sie aussehen, wenn sie jetzt noch verlieren?“
Sieben Grand Prix werden diese Saison noch gefahren, hinzu kommen drei Sprintrennen. Piastris Vorsprung auf Norris beträgt 25 Punkte, weitere 44 Punkte dahinter lauert Verstappen auf Rang drei.
Kommentare
