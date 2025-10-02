Spielerfrau enthüllt Eklat: Aufregung um Kommentar

„Niemand ist größer als der Klub“, kommentierte ein User ein Foto, das Jackson Irvine gemeinsam mit seiner Ehefrau zeigt. Wenig später legte er nach: „Das ist unser Klub, nicht deiner. Du wirst in wenigen Monaten weg sein und für einen Euro mehr woanders spielen. Wir werden immer hier sein, während du nicht mehr als eine Fußnote bist.“