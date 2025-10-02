Vorteilswelt
Auf Rollfeld

Zwei Flugzeuge in New York zusammengestoßen

Ausland
02.10.2025 09:49
(Bild: AFP/SPENCER PLATT)

Schock-Erlebnis für die Passagiere zweier Maschinen der US-Fluggesellschaft Endeavor Air! Am New Yorker Flughafen LaGuardia sind die beiden Flugzeuge auf dem Rollfeld zusammengestoßen. Zwei Personen wurden verletzt.

0 Kommentare

Der Unfall ereignete sich am Mittwochabend um 21.58 Uhr (Ortszeit, 3.58 Uhr MESZ), als eine Maschine der US-Fluggesellschaft Endeavor Air landete und mit einem startenden Flugzeug derselben Airline kollidierte, wie die Flughafenbehörde am Donnerstag mitteilte.

Kollision auf dem Rollfeld
Ein Mensch sei mit „nicht lebensbedrohlichen Verletzungen“ in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Eine Flugbegleiterin habe zudem leichte Verletzungen erlitten. Nach Angaben der Fluggesellschaft Delta, dem Mutterkonzern von Endeavor Air, kam es zu einer „Kollision bei niedriger Geschwindigkeit während des Rollens“.

Dabei sei der Flügel eines Flugzeuges kurz vor seinem Abflug nach Roanoke im US-Bundesstaat Virginia in „Kontakt mit dem Rumpf des ankommenden Flugzeugs“ gekommen.

Laut der Fluggesellschaft hatten die beiden Maschinen insgesamt 93 Passagiere und Besatzungsmitglieder an Bord. Delta werde „mit allen zuständigen Behörden zusammenarbeiten, um die Sicherheitsmaßnahmen zu überprüfen“. LaGuardia ist einer der verkehrsreichsten Flughäfen der USA. Laut der Flughafenbehörde wurde der Flugverkehr nach dem Vorfall nicht unterbrochen.

